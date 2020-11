VIDEO: Atklāj izbūvēto Liepājas ostas auto pievadceļa posmu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (Liepājas SEZ) pārvalde, turpinot pilnveidot un attīstīt auto pievadceļu, 10. novembra vakarā simboliski atklāja izbūvēto pievadceļa posmu no O. Kalpaka ielas līdz Raiņa ielai. Darbi tika īstenoti 2019./2020. gadā projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” ietvaros. Izbūvētā auto pievadceļa posma garums ir ~2,7 km, bet būvdarbu līguma summa – 2 846 399,02 EUR. Būvdarbus saskaņā ar iepirkumu procedūru un noslēgto līgumu veic SIA “CTB”.

Šobrīd kopējais Liepājas ostas auto pievadceļa garums ir 9 km, kas sevī ietver no jauna izbūvēto pievadceļa posmu no pilsētas robežas līdz Pulvera ielas aplim – ~2,7 km, ko atklāja 2010. gada 10. novembrī, pašvaldības uzturētās un sakārtotās Pulvera un O. Kalpaka ielas posmus un šogad pabeigto pievadceļa posmu no O. Kalpaka ielas līdz Raiņa ielas pārbrauktuvei, kas vijas cauri ostai un ievērojami uzlabo kravu plūsmu gan uz prāmju, gan graudu terminālu, kā arī citiem ostas termināliem, portālu "Rekurzeme" informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Kā uzsver Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks, ostas pievadceļš ir viens no signāliem, ka attīstības procesi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā turpinās, ka Liepāja dzīvo un strādā. „Kad tā laika LSEZ pārvaldnieks Guntars Krieviņš nāca klajā ar šādu ierosinājumu būvēt jaunu pievadceļu uz ostu kravas transportam, daudziem tā likās nerealizējama utopija. Taču vienlaikus bija skaidrs, ka ir jādara viss iespējamais, lai kravas transportu novirzītu prom no dzīvojamajiem mikrorajoniem, kur smagās mašīnas līkumoja pa šaurām ieliņām un traucēja iedzīvotājiem naktsmieru. Šis pievadceļš ostai pavēra pilnīgi citu aprites ātrumu. Ja braucam vai dodamies ceļā, tātad mums ir mērķis, ko vēlamies sasniegt, savukārt, izbūvējot ceļu, mēs dodam iespēju arī citiem sasniegt savus mērķus. Liepājas ostas pievadceļš ir labs piemērs, kā kopīgi valstij, pilsētai, uzņēmējiem un Liepājas SEZ pārvaldei, pārdomāti strādājot, var sasniegt vērtīgu rezultātu.”

Izbūvēto autoceļa posmu 10. novembra vakarā simboliski atklāja Liepājas SEZ pārvaldes darbinieki. Ar Liepājas SEZ pārvaldnieka Jāņa Lapiņa ceļa vārdiem: “ Tāpat kā liela upe rodas no neliela strauta, arī katra ceļa sākums ir varbūt tikai maza, grūti pamanāma, zvēru iemīta taka. Kustība dod tai aprises, virzienu un galamērķi. Lai taka taptu par ceļu, pa to ir jādodas, jāsāk šī virzība! Dodamies ceļā!”, četri darbinieki izskrēja visu 9 km garo auto pievadceļu.







Kopējais 2019./2020.gadā rekonstruētā autoceļa posma garums ir aptuveni 2,7 km, un projektā tiks pārbūvēts autoceļš no Oskara Kalpaka ielas līdz ostas caurlaidei Brīvostas ielā, kas paredz esošās brauktuves pārbūvi, gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi, lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošanu. Autoceļa posmā, kuram pieguļ dzīvojamo māju rajons, tiks izbūvēta trokšņus slāpējoša siena apmēram 500 metru garumā.

Tāpat pārbūvēs ostas iekšējo koplietošanas ceļu no ostas caurlaides Brīvostas ielā līdz ostas caurlaidei Atslēdznieku ielā, tajā skaitā seguma nomaiņa četrām dzelzceļa pārbrauktuvēm.

Tiks atjaunots esošās brauktuves segums, izbūvētas gājēju ietves un apgaismojums, nomainīts dzelzceļa pārbrauktuves segums ceļa posmā no ostas caurlaides Atslēdznieku ielā līdz Raiņa ielai.

Kā jau iepriekš norādīja SEZ pārvaldes projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” vadītājs Arnis Mazalis, sakārtojot vienu no galvenajām ostas sauszemes artērijām, ieguvumi ir vairāki: uz ostas termināļiem tagad ved divas satiksmes joslas, radot iespēju atsevišķi atdalīt transporta plūsmu uz graudu termināli un pasažieru termināli. Līdz ar to vairs neveidojas satiksmes sastrēgumi, un autovadītājiem nav jāgaida garās rindās. Tāpat ērtāka un drošāka šeit būs pārvietošanās gājējiem. Projektējot ostas pievadceļa posmu, tika rūpīgi izvērtēta kravu automašīnu kustības intensitāte un ikdienā radītā slodze. Lai jaunais ceļš varētu izturēt lielo slodzi un kalpotu ilgi, tā pamatnē lika atjaunoto autoceļu pamata materiālu, kam virsū klāja cementu un tad vairākās kārtās asfaltu. Projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” kopējās izmaksas, ieskaitot arī sliežu ceļu izbūvi, sasniedz 7 miljonus eiro, no kuriem 4,8 milj. eiro ir ES kohēzijas fonda līdzekļi, bet pārējo summu līdzfinansē Liepājas SEZ pārvalde.