Vesku ģimene no Liepājas pārceļas uz Rudi, bērniem nomainot skolu no lielas uz mazu

Pagājušā gada vasarā Vesku ģimene pieņēma lēmumu pārcelties ārpus pilsētas divu iemeslu dēļ – lielāka mājvieta un mazāka skola bērniem. Tas veiksmīgi piepildījās Rudē. Mamma Ilze Veske uzsver, ka mazie ciemati un tajā esošās skolas ir piemērota vide, lai bērni augtu patstāvīgi, kā arī viņiem mācībās būtu pieejama individuāla pieeja. “Gribētos, lai bērnu šādā skolā būtu vairāk,” norāda I. Veske, kura cenšas izzināt skolas attīstības virzienu un labprāt iesaka arī citiem vecākiem apsvērt domu par bērniem draudzīgas skolas meklēšanu.

Nīcas novada Rudes sākumskolā, kas īsteno izglītības programmu no 1. līdz 6. klasei, šogad mācās 25 skolēni, bet pirmskolas grupu apmeklē 11 bērni vecumā no trim līdz septiņiem gadiem, vēstīts Rudes skolas mājaslapā.



Pagājušā gada vasarā Vesku ģimene no liepājniekiem kļuva par Nīcas novada iedzīvotājiem, Rudes centrā iegādājoties ģimenes mājokli. “Negribējām pārcelties ārpus pilsētas, ja tas sarežģītu bērnu skološanu. Gribēju mazāku, foršāku skolu, kā arī mājvietu tuvāk dabai. Liepājā atrast mājokli lielai ģimenei ar trīs bērniem nav vienkārši, taču ārpus pilsētas bija labs piedāvājums.”

Ilze ir dūla un zīdīšanas konsultante, darbs pārsvarā ir “pēc izsaukuma” (mājas vizītes jebkurā klientes dzīvesvietā), un braukāšana jau ir pierasta. Vīrs pēc pārcelšanās brauc uz darbu Liepājā. Ikdienu izdodoties izplānot pat vieglāk nekā Liepājā, jo atpūta un bērnu skološana rit Rudē, savukārt darbs – pusstundas brauciena attālumā.

