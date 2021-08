Vērtēs sakoptākos Liepājas namus, skaistākos dārzus un pagalmus

Tāpat kā iepriekšējos gados atkal augustā notiek sakoptāko namu un ap tiem labiekārtotās apkārtnes vērtēšana jeb konkurss “Liepāja pucējas”.

Ikviens iedzīvotājs ir aicināts pašvaldībā pieteikt sakoptos īpašumus visos pilsētas mikrorajonos, tādejādi palīdzot izcelt vai nu paša vai arī citu liepājnieku ieguldīto darbu un izdomu savas dzīvojamās vides veidošanā, portālu "ReKurZeme" informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Konkursam ikviens ir aicināts pieteikt krāšņas puķu dobes, labiekārtotus pagalmus vai dārzus, atjaunotas ēkas.

Pieteikumus vai informāciju par tiem ikviens iedzīvotājs ir aicināts iesniegt pašvaldībā līdz š.g. 22. augustam:

- klātienē, vienā no pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centriem (APC)

- Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5, darba laikā: Pirmdien no plkst. 8.30 līdz 18.00; otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8.30 līdz 17.00; piektdien no plkst. 8.30 līdz 16.00;

- zvanot pa tālruņiem: 63 404 750 vai 63 404 780; - sūtot informāciju uz e-pastu: pasts@liepaja.lv;

- rakstot Liepājas pilsētai sociālajos tīklos: facebook.com/liepajalv vai twitter.com/liepajalv.

Sakoptāko namu un dārzu/pagalmu īpašnieki tiks sveikti š.g.3. septembrī.

Pirms tam iedzīvotāju ieteiktie objekti tiks apskatīti klātienē. Tad žūrija pieņems lēmumu un par rezultātiem informēs sabiedrību.

Sakoptākie nami tiks vērtēti trīs kategorijās – iestādes un uzņēmumi, privātmājas, kā arī daudzdzīvokļu mājas.

Žūrijas komisija vērtēs katra pieteiktā objekta sakoptību, mazo arhitektūras formu tehnisko stāvokli, apstādījumu un labiekārtojumu kvalitāti, arhitektūras elementu un teritorijas stilistisko vienotību, izmantoto materiālu oriģinalitāti.

Katra sakārtota ēka, katrs iekopts dārzs, krāsaina un koša puķu dobe mājas priekšā ir īpašnieku pacietīga un neatlaidīga darba rezultāts, kas pozitīvi ietekmē pilsētas kopējo tēlu un vidi, kurā dzīvot. Sakopto namu konkursa mērķis ir izcelt šādas vietas un pateikt paldies to saimniekiem.