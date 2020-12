Velobraucēja Daina Korotkova Liepājā no darba mājup brauc ar līkumiem caur Aizputi un Rucavu

Šonedēļ sākoties biedrības "Velo Redele" rīkotajam riteņbraukšanas izaicinājumam "Liepājas velo ziema 2021", uz sarunu aicinājām vienu no Liepājas aktīvākajām riteņbraucējām Dainu Korotkovu, kura negaidīti uzvarēja "Liepājas velo vasarā 2020", četru mēnešu garumā ar velosipēdu nobraucot 6500 kilometrus.

D. Korotkova, kuras dzimtā puse ir Rucava, bet kura jau vairākus gadus dzīvo Liepājā, stāsta, ka aizvadītā vasara bija pārsteidzoši aktīva. Viņa nebija plānojusi, ka brauks tik lielas distances. "Domāju sākumā tikai pavizināties pa pilsētu. Pavasarī iegādājos riteni, no marta līdz šim brīdim vēl braucu," stāsta liepājniece.

D. Korotkova paspēja piedalīties divos izaicinājumos. Pirmais pavasarī bija Rucavas izaicinājums riteņbraukšanā, kurā arī izdevās uzvarēt. Kad tas vēl īsti nebija beidzies, tika dots starts "Liepājas velo vasarai".

"Tas mani aizrāva mazliet, atbalstīja ģimene, pabikstīja. Padomāju, kāpēc nē, cik būs, tik būs. Šeit es esmu," par savu dalību izaicinājumos teic aktīvā velobraucēja. "Liepājas velo vasarā" D. Korotkova triumfēja ieskaitē virs 3000 kilometriem. Viņa četru mēnešu garumā pieveica 6500 kilometrus. Rēķinot klāt Rucavas izaicinājumu, no marta līdz rudenim kopumā tika pieveikti aptuveni 8300 kilometri.

"Es pati mazliet brīnos, kā tas ir izdevies, bet nedomāju par kilometriem, bet baudīju vasaru," gandarīta par iespēto bija D. Korotkova. Viņai šovasar tālākais brauciens bija no Liepājas līdz Usmas ezeram, kur "Liepājas velo vasarā" bija kontrolpunkts kempingā "Usmas Meķi". Brauciens ar velosipēdu tika pieveikts prom un atpakaļ. Kopumā ceļā tika sakrāti 250 kilometri.

"Braucu visu dienu. Apmēram sešos no rīta izbraucu, pusnaktī biju mājās. Izturībai bija jābūt, bet pa ceļam bija arī apstāšanās, iebraucu Kuldīgā un pabaudīju Ventas rumbu, vietas ir fantastiskas, ar riteni to var izbaudīt ļoti labi vasarā. Tā priekšrocība ir, ka tu visu redzi, visur piebrauc un apskaties. Fotoaparāts un telefons ir līdzi, sabildēju labus skatus, iemūžinu, Latvija mums ir skaista," stāsta D. Korotkova.

"Liepājas velo vasaras" uzvarētāja ikdienā pārsvarā kilometrus krāja, braucot no dzīvesvietas Laumas rajonā uz darbu Liepājas centrā. "Par cik piedalījos izaicinājumā, tad mājupceļš vai uz darbu bija ar līkumiem. Braucot mājās, pat bija tā, ka no Liepājas uz Aizputi un atpakaļ, caur Rucavu, Bārtu. Braucieni uz Grobiņu bija ikdiena. Arī no rītiem pirms darba, pa pilsētu, kad vēl nav mašīnas un ceļi ir brīvi, tad ātri, ātri. Uz rīta maiņu darbā ceļos trijos naktī, bet tad cēlos divos, ātri uz riteni, izminu savus kilometrus un tad mudīgi uz darbu," atklāj D. Korotkova. Viņa pārsvarā brauc viena, bet vasarā bija arī izbraucieni kopā ar ģimeni. "Bija arī, kad braucu kopā ar bērnu, bet mazais nebija tik aktīvs, teica, ka nav tik dulls kā mamma, bet malacis, bieži braucua kopā ar mani līdz Grobiņai. Tas gabals viņam patika, jo tur ir "Cafe uz riteņiem", tur garšīgus burgerus dod."

D. Korotkova teic lielu paldies izaicinājumu organizatoram Mārtiņam Zālītim. "Tas ir forši! Mārtiņš ir malacis, ka šādus izaicinājumus organizē, jo tas dod stimulu. Tāpat braucot, ja nav mērķis, tad ir grūtāk. Ja ir mērķis, tad rodas stimuls, iegūsti azarta garšu, ja vēl ir iespēja paskatīties, kā citiem iet, redzi, ka kilometri griežas un ripo, tad azarts dzen uz priekšu," norāda D. Korotkova, kura uzsākusi dalību arī "Liepājas velo ziemā 2021".