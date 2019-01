Vecāki aicināti pieteikties bezmaksas bērnu garīgās veselības veicināšanas nodarbībām

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija organizē nodarbības vecākiem par bērnu garīgās veselības veicināšanu. Nodarbības vadīs pieredzējuši speciālisti, un to mērķis ir izglītot vecākus par bērnu emocionālo attīstību un uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības. Kopumā notiks divi nodarbību cikli: nodarbības vecākiem, kuru bērni ir pusaudžu vecumā, un vecākiem, kuru bērni ir vecumā no dzimšanas līdz septiņiem gadiem, informē Liepājas pašvaldības pārstāve Kristīne Čabikina.

Nodarbību cikls, kas paredzēts vecākiem, kuru bērni ir pusaudžu vecumā (10−16 gadi), tiks uzsākts 28. janvārī pl. 18.00 Radošā psiholoģijas centra “Ģimenei” telpās, Brīvības ielā 9. Nodarbību cikls sastāvēs no 10 nodarbībām, un tās notiks pirmdienās no pl. 18.00 līdz 20.00. Nodarbības vadīs vecāku programmas “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” sertificēta vadītāja Ilze Niedre.

Katra nodarbība būs par savu tēmu, piemēram, pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība, veselīgs dzīvesveids, emociju pašregulācija, disciplinēšana, dzīves prasmes, pusaudžu seksualitāte u.c.

Otrais nodarbību cikls “Bērna emocionālā audzināšana” vecākiem, kuru bērni ir vecumā no dzimšanas līdz septiņiem gadiem tiks uzsākts 7. februārī pulksten 18.00 Radošā psiholoģijas centra “Ģimenei” telpās. Arī šis nodarbību cikls sastāv no 10 nodarbībām, kuras notiks ceturtdienās no pl. 18.00 līdz 20.00. Lekcijas pasniegs sociālā pedagoģe un sertificētas programmas “Bērnu emocionālā audzināšana” vadītāja Ineta Jaunskalže.

Nodarbībās tiks aplūkotas daudzveidīgas tēmas, piemēram, kā veicināt bērnos spēlēšanās prasmi un fantāziju, kā disciplinēt bērnu, kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu pašvērtējumu, drošu piesaisti. Tiks runāts arī par bērna attīstību un temperamentu. Visām desmit lekcijām būs atšķirīgas tēmas.

Nodarbībās dalībnieku vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pastu: jankovska.laura@gmail.com, norādot vārdu, uzvārdu un izvēlēto nodarbību ciklu – bērni vai pusaudži.

Papildu jautājumu gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni: 28 692 840 (Laura).

Nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros.

Papildu informācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, tālrunis: 63 404 747, e-pasts: veseliba@liepaja.lv.