Vasaras izskaņas karstākais festivāls Liepājā, kurā ekskluzīvi ar savu vienīgo vasaras koncertu uzstāsies Mesa

Liepājā festivāls notiks pēdējā vasaras nedēļas nogalē, 28. un 29. augustā, brīvdabas stāvvietas plašā teritorijā, Zemnieku ielā 30. Par lielisku noskaņojumu rūpēsies iemīļotais Kurzemes Radio!

Organizētājs SIA "YOU ARE events Liepāja" ir parūpējies par aizraujošu dāvanu katram Festivāla biļešu īpašniekam - auto orientēšanās sacensības Liepājā un tās apkārtnē. Festivālam ir arī īpašs vēstnesis - liepājnieks un Eiropas junioru rallija čempions Mārtiņš Sesks. Tieši kopā ar Mārtiņu Sesku ir izdomāts arī āķīgs auto orientēšanās jautājums, kurš atspoguļo Mārtiņa karjeras sākumu, informē YOU ARE events Mārketinga vadītāja Sabīne Velika.

Tikai šī festivāla laikā būs unikāla iespēja izbaudīt sestdienas auto orientēšanos, iepazīstot Liepāju un tās apkārtni, meklējot interesantus kontrolpunktus un piedzīvojumus. Savukārt gan piektdien, gan sestdien koncertos uzstāsies Latvijā iemīļotākie mākslinieki - MESA, Intars Busulis, Marija Naumova un Mazais Princis. Teritorija būs īpaši norobežota, lai varētu tikt ievēroti visi drošības pasākumi. Festivāla apmeklētājiem ir pieejamas arī VIP zonas biļetes.

Festivāla programma

Piektdiena, 28.08

19.00 - ienākšana teritorijā Dj/Vakara vadītāja pavadībā

20.00 - Marija Naumova

21.30 - Intars Busulis



Sestdiena, 29.08

12.00–19.00 auto orientēšanās Liepājā un tās apkārtnē

19.00 - ienākšana teritorijā Dj/Vakara vadītāja pavadībā

20.00 - grupa Mazais Princis;

21.30 - MESA