Vakcinēšanās pret Covid-19 iespējas liepājniekiem šonedēļ

Lai iedzīvotāji varētu pasargāt sevi no simptomātiskas saslimšanas ar Covid-19, arī šonedēļ Liepājā vairākās vietās tiek nodrošināta iespēja vakcinēties pret Covid-19.

Šonedēļ visās vakcinācijas vietās pieejamas Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) un 2. devas Vaxzevria (AstraZeneca) vakcīnas.

Vakcinēšanos pret Covid-19 šonedēļ tirdzniecības centrā “XL Sala”, Klaipēdas ielā 62, var veikt šādos laikos:

• 25. augustā no plkst. 16.00 līdz 18.00,

• 27. augustā no plkst. 16.00 līdz 18.00,

• 28. augustā no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Pieteikšanās caur manavakcina.lv, zvanot pa tālruni: 8989 vai zvanot VCA “Liepājas medicīnas centrs” pa tālruni: 63 428 796, kā arī izmantojot brīvās rindas iespēju punkta darba laikā.

Vakcināciju šajā punktā veic VCA “Liepājas medicīnas centrs.”

Vakcinēšanos pret Covid-19 šonedēļ Kuršu laukumā 11, blakus veikalam Top! “Lielie logi”, var veikt šādos laikos:

• 25. augustā no plkst. 8.00 līdz 19.00,

• 26. augustā no plkst. 9.00 līdz 19.00,

• 27. augustā no plkst. 9.00 līdz 19.00,

• 28. augustā no plkst. 8.00 līdz 13.00.

Pieteikšanās caur manavakcina.lv, zvanot pa tālruni: 8989 vai zvanot uz L. Atiķes doktorātu pa tālruni: 29 294 869, kā arī izmantojot brīvās rindas iespēju punkta darba laikā.

Vakcināciju šajā punktā veic SIA “L. Atiķes doktorāts.”

Vakcināciju var veikt arī zemāk norādītajās ārstniecības iestādēs:

• PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”, Republikas ielā 5, tālr.: 63 422 497;

• SIA “Hiltests” Karostas doktorāts, Pulkveža Brieža ielā 4, tālr.: 63 421 228;

• SIA "Jaunliepājas primārās veselības centrs", Aldaru ielā 20/24, tālr.: 63 423 149;

• VCA “Liepājas medicīnas centrs”, Brīvības ielā 95, tālr.: 63 428 796;

• SIA "L. Atiķes doktorāts", Pļavu ielā 6, tālr.: 29 294 869.

Vakcināciju ir iespējams veikt arī pie ģimenes ārstiem.

Liepājā lielākā daļa ģimenes ārstu ir noslēguši vienošanos ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19. Par iespēju vakcinēties jāinteresējas sava ģimenes ārsta praksē individuāli. Būtiski atcerēties, ka ģimenes ārsti vakcinē tikai savas prakses pacientus.

Atgādinām, ka Covid-19 vakcīnai var pieteikties portālā www.manavakcina.lv, zvanot pa tālruni: 8989 (arī brīvdienās), zvanot uz norādītājiem ārstniecības iestāžu kontakttālruņiem, kā arī pie sava ģimenes ārsta, ja ārsts veic vakcināciju pret Covid-19.

Informācija par vakcinēšanās iespējām Liepājā tiek aktualizēta katru nedēļu.