Vakcinēšanās pret Covid-19 iespējas liepājniekiem šonedēļ

Lai iedzīvotāji tiktu pasargāti no simptomātiskas saslimšanas ar Covid-19, Liepājas pilsētas pašvaldība informē par vakcinācijas pret Covid-19 iespējām šonedēļ, informē Liepājas pašvaldība.

Vakcinēšanos pret Covid-19 šonedēļ tirdzniecības centrā “XL sala”, Klaipēdas ielā 62, var veikt šādos laikos (pieteikšanās caur manavakcina.lv vai 8989, kā arī brīvās rindas iespēja punkta darba laikā):

• 11. augustā no plkst. 14.00 līdz 17.30

• 13. augustā no plkst. 14.00 līdz 17.30

• 14. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00

Vakcināciju šajā punktā veic VCA “Liepājas medicīnas centrs.”

Vakcinēšanos pret Covid-19 šonedēļ Kuršu laukumā 11, blakus veikalam Top! “Lielie logi”, var veikt šādos laikos (pieteikšanās caur manavakcina.lv un 8989, vai zvanot uz L. Atiķes doktorātu pa tālruni 29 294 869, kā arī brīvās rindas iespēja punkta darba laikā):

• 11. augustā no plkst. 9.00 līdz 19.00

• 12. augustā no plkst. 9.00 līdz 19.00

• 13. augustā no plkst. 9.00 līdz 19.00

• 14. augustā no plkst. 8.00 līdz 13.00

Vakcināciju šajā punktā veic SIA “L. Atiķes doktorāts.”

Vakcināciju var veikt arī zemāk norādītajās ārstniecības iestādēs:

• SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”, Republikas ielā 5, tālr. 63 422 497

• SIA “Hiltests” Karostas doktorāts, Pulkveža Brieža ielā 4, tālr. 63 421 228

• SIA "Jaunliepājas primārās veselības centrs" Aldaru ielā 20/24, tālr. 63 423 149

.• VCA “Liepājas medicīnas centrs”, Brīvības ielā 95, tālr. 63 428 796,

• SIA "L. Atiķes doktorāts", Pļavu ielā 6, tālr. 29 294 869.

Vakcināciju ir iespējams veikt arī pie ģimenes ārstiem. Liepājā lielākā daļa ģimenes ārstu ir noslēguši vienošanos ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19, taču, ņemot vērā, ka šobrīd ir atvaļinājumu sezona, par iespēju vakcinēties jāinteresējas sava ģimenes ārsta praksē individuāli. Būtiski atcerēties, ka ģimenes ārsti vakcinē tikai savas prakses pacientus.

Atgādinām, ka Covid-19 vakcīnai var pieteikties portālā www.manavakcina.lv vai zvanot pa tālruni 8989 (arī brīvdienās), zvanot uz norādītājiem ārstniecības iestāžu kontakttālruņiem, kā arī pie ģimenes ārsta, ja ārsts veic vakcināciju pret Covid-19.

Informācija par vakcinēšanās iespējām Liepājā tiek aktualizēta katru nedēļu.