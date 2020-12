Uzsāk pārkāpumu procesus par privātiem pasākumiem, "Covidpass" neaizpildīšanu, Liepājā kāds vīrietis veikalā bez maskas

Aizvadītās nedēļas nogalē, laika posmā no 11.decembra līdz 13. decembrim Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ir uzsākušas 11 administratīvo pārkāpumu procesus par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu, savukārt pirmdien – vēl divus. Daļa no procesiem ir uzsākti par to, ka cilvēkiem, iebraucot Latvijā no Lietuvas, nebija aizpildītas elektroniskās apliecinājuma anketas, savukārt daži par to, ka notiek privāti pasākumi, kuros piedalījās vairāki cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, tādā veidā neievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, portālu "Rekurzeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas nedēļas nogalē ir uzsākušas 11 administratīvos procesus, no tiem 8 ir uzsākti par to, ka latvieši un lietuvieši, iebraucot Latvijā, Priekules un Saldus novados nebija aizpildījuši elektroniskās apliecinājuma anketas (covidpass.lv). Saldus iecirkņa apkalpojamā teritorijā ir konstatēti 6 šādi pārkāpumi, bet Liepājas iecirkņa apkalpojamā teritorijā – 2, kas ir skaidrojams ar to, ka Lietuvas amatpersonas ir pastiprinājušas kontroli pierobežā.

Vienā gadījumā likumsargi saņēma informāciju par to, ka Kuldīgā, kādā dzīvoklī notiek konflikts. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka dzīvoklī atrodas četras personas, kuras lietoja alkoholu. Par notikušo personas atteicās rakstīt iesniegumu un visi bija tādā alkohola reibumā, ka nedz varēja paskaidrot notikušo, nedz arī bija saprotams, ko viņi runā. Likumsargi personām izskaidroja, ka ar pretenzijām par konfliktu varēs vērsties policijā tad, kad reibums būs izgulēts. Taču personām tika izskaidrots, ka viņi nav ievērojuši valstī noteiktos ierobežojumus un tos pārkāpj, pulcējoties.

Arī Skrundā tika konstatēts privāts pasākums, kurā atradās astoņas personas. 12.decembrī ap pulksten 03:30 tika saņemta informācija par to, ka Skrundā kādā dzīvoklī trokšņo. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka dzīvoklī atradās vairāki jaunieši. Noskaidrots, ka tika svinēta jaunieša dzimšanas diena. Personām tika izskaidrots, ka šādā veidā ir pārkāpti valstī noteiktie ierobežojumi, jo ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi un pulcēšanās. Jaunieši savu vainu atzina.

Savukārt pirmdien konstatēts, ka Saldus pagastā kāds vīrietis pulcējās ar vēl trim citām personām un kopīgi lietoja alkoholu laikā, kad viņš pats pirms dažām dienām bija ieceļojis Latvijā no ārvalstīm un pašizolācijas laikā neatradās savā dzīvesvietā. Taču Liepājā konstatēts, ka vīrietis atradās veikalā bez sejas maskas. Par visiem gadījumiem ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas līdz 14.decembrim ir uzsākušas 106 administratīvo pārkāpumu procesus par mutes un deguna aizsegu nelietošanu, elektronisko apliecinājumu anketu neaizpildīšanu, iebraucot Latvijā, kā arī par pulcēšanos. Tāpat likumsargi reaģē uz iedzīvotāju saņemto informāciju un to pārbauda.

Valsts policija atgādina, ka iedzīvotajiem ir jābūt atbildīgiem un jāņem vērā valstī noteiktie ierobežojumi. Lai situācija uzlabotos un Covid-19 izplatība mazinātos, šos ierobežojumus un drošības prasības nepieciešams pielāgot ikdienas dzīvei un iemācīties ar to sadzīvot, tāpēc policija aicina izturēties pret tiem atbildīgi un tos ievērot.