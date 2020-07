Trešdien ugunsgrēkā Liepājā izglābts cilvēks

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 29.jūlija plkst. 6.30 līdz 30.jūlija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde saņēma trīs izsaukumus – vienu uz ugunsgrēka dzēšanu un divus uz glābšanas darbiem, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa.

Trešdien pulksten 11.50 VUGD saņēma izsaukumu Liepājā, kur, kā liecināja saņemtā informācija no aculieciniekiem, uz piecstāvu dzīvojamās mājas piektā stāva balkona atrodas cilvēks, kurš sauc pēc palīdzības un no dzīvokļa nāk dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka no ēkas piektā stāva dzīvokļa nāk dūmi un ir dzirdams dūmu detektora signāls - ugunsdzēsēji glābēji no dzīvokļa izglāba cilvēku un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki. Ugunsgrēks, kurā dzīvoklī dega sadzīves mantas 1m2 platībā, lokalizēts plkst. 12.04, bet likvidēts plkst. 12.19.

VUGD atgādina, ka no 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, kas ar skaļas skaņas palīdzību brīdinās par sadūmojumu un ugunsgrēka izcelšanos. Savukārt privātmājas papildus ir jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

Trešdien pulksten 21.43 tika saņemts izsaukums uz Atmodas bulvāri Liepājā, kur uz virs gājēju ceļa atradās aizlūzis koks. Ugunsdzēsēji glābēji koku sazāģēja un likvidēja apdraudējumu gājējiem.

Vakar ugunsdzēsēji glābēji Klaipēdas ielā Liepājā izglītības iestādes teritorijā noņēma un likvidēja lapseņu pūzni, kas radīja apdraudējumu bērniem.

Kopumā aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 36 izsaukumus, no kuriem desmit bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 19 uz glābšanas darbiem, bet septiņi no izsaukumiem bija maldinājumi.