No šodienas tiks atjaunoti divi autobusu maršruta Rīga-Liepāja reisi, aģentūru LETA informēja Autotransporta direkcijā.

No piektdienas atsāks kursēt maršruta Nr.7937 Rīga-Liepāja autobuss, kas no Liepājas autoostas darba dienās izbrauc plkst.5.10 un no Rīgas starptautiskās autoostas - plkst.15.25. Reisi tika atcelti sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, vēsta LETA.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits.