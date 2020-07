Stājas spēkā izmaiņas maršruta Liepāja-Dubeņi un Liepājas-Grobiņa maršrutos

Lai autobusi nekavētu un iekļautos kustības sarakstā noteiktajā grafikā, no šodienas būs izmaiņas maršrutā Nr.6904 Liepāja-Dubeņi un Nr.6912 Liepāja-Grobiņa, aģentūru LETA informēja Autotransporta direkcijā.

Maršruta Liepāja-Dubeņi autobuss no pieturas "AS Grobiņa" izbrauks plkst.7.33, 10.30, 11.50, 13.30, 15.25, 16.40 un 17.50, bet no pieturas "Siena tirgus" - plkst.6.43, 9.40, 11, 12.40, 14.35, 15.50 un 17, vēsta LETA.

Maršruta Liepāja-Grobiņa autobuss darbadienās no pieturas "lģi" izbrauks plkst.6.46, 8.15, 9.06, 15.05, 17.11 un 19.25, bet no pieturas "Grobiņa (Zirgu iela)" - plkst.5.20, 6, 7.20, 8.36, 9.48, 11.07, 12.13, 12.33, 13.50, 14.17, 15.48, 18.13, 18.34, 20.04, 21.32 un 22.50.

Savukārt no pieturas "Siena tirgus" maršruta Liepāja-Grobiņa izbrauks plkst.6.03, 7.30, 7.58, 8.21, 9.10, 10.34, 11.40, 12, 13.06, 13.39, 14.20, 15.10, 16.26, 17.35, 17.56, 18.40, 19.31, 20.10, 20.47 un 22.05.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Tās darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta - pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu - plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.