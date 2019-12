Sporta nodarbībām Liepājas pašvaldības sporta skolās nosaka jaunas mācību maksas

Liepājas domes sēdē apstiprinātas jaunas vecāku līdzfinansējuma maksas visām sporta nodarbībām Liepājas pašvaldības sporta skolās, aģentūru LETA informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Līdzfinansējuma maksa profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmām pārskatīta, ņemot vērā valsts finansējuma samazinājumu treneru atalgojumam, minimālās algas pieaugumu un kopējo inflāciju valstī.

Vecāku līdzfinansējuma maksas daļa veido 6-8% no kopējās sporta nodarbību maksas, no kuras pārējo daļu sedz valsts un pašvaldība. Līdzšinējās mācību maksas nav mainītas kopš 2009.gada.

Lēmums stāsies spēkā pēc tā izskatīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas sporta spēļu skolā par basketbola un volejbola programmas apguvi būs jāmaksā 14,79 eiro par katru programmu, par vieglatlētikas programmu - 11,10 eiro. Savukārt par hokeja programmu būs jāmaksā 39 eiro.

Liepājas kompleksā sporta skolā par boksa, brīvās cīņas un sieviešu cīņas, grieķu-romiešu cīņas, džudo cīņas, svarcelšanas, šaha, galda tenisa, peldēšanas, mākslas vingrošanas un sporta vingrošanas programmām mēnesī maksa būs 14,79 eiro par katru. Liepājas tenisa sporta skolā būs jāmaksā 27,74 eiro, bet Liepājas futbola skolā - 24,05 eiro.

Vecāku līdzfinansējuma maksai sporta skolu audzēkņiem joprojām būs pieejama plaša atvieglojumu sistēma 30%, 50%, 70% un 100% apmērā.

Ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem būs maksas atvieglojumi, ja izglītības programmu apgūst viens bērns, līdzfinansējuma maksa mēnesī par bērnu tiek samazināta par 30%, ja divi bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, bet par otru - par 50%, ja trīs bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, par otru bērnu - par 50%, bet par trešo un katru nākamo bērnu - 70%.

Šajos gadījumos samazinātā līdzfinansējuma maksa tiek attiecināta ne vairāk kā uz divu Sporta skolu sporta veidu programmas apguvi.

No līdzfinansējuma maksas sporta skolās pilnībā tiek atbrīvoti audzēkņi ar invaliditāti, bērni no audžuģimenes vai aizbildnības esošiem bērniem, bērni no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, kā arī bērni no Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā izlašu dalībnieku un kandidātu saraksta, sākot no 14 gadu vecuma.