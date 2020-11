Šovasar Liepājā apkalpoti par 15% vairāk tūristu nekā pērn

2020. gada trešajā ceturksnī Liepājas naktsmītnēs apkalpoti 42 647 pilsētas viesi, kas ir par 15% vairāk nekā pērn šajā pašā periodā, savukārt pavadīto nakšu skaits ir pieaudzis par 13%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati.

Salīdzinājumam Latvijā kopumā nakšņotāju skaits šajā periodā ir samazinājies par 31%, bet pavadīto nakšu skaits par nepilniem 35%. Šovasar Liepājā pārsvarā nakšņojuši vietējie tūristi un lietuvieši. Vidējais uzturēšanās ilgums Liepājas naktsmītnēs no jūlija līdz septembrim − 1,68 naktis, informē Liepājas pašvaldība.

“Liepājas pilsēta jau ilgstoši stratēģiski mērķtiecīgi strādā vietējā tūrisma auditorijas piesaistei, tāpēc ir likumsakarīgi, ka krīzes situācijā slēdzot ārējos tirgus, Latvijas un arī Lietuvas iedzīvotājs izvēlas to galamērķi, par kuru bijusi pietiekoši daudzveidīga un pieejama informācija ilgākā laika posmā. Liepājas uzņēmēji pēc pirmā pandēmijas viļņa ātri noreaģēja un bija gatavi piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus. Lai arī nozīmīgi samazinājās plānoto pasākumu skaits, piemēram, dažādi izbraukuma banketi, sporta un kultūras aktivitātes, privāti un korporatīvi pasākumi, uzņēmējiem izdevās piesaistīt un apkalpot līdz šim lielāko tūristu skaitu, kāds Liepāju apmeklējis pēdējo gadu laikā,” sacīja Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa.

Liepājas viesnīcu vidējais gultasvietu noslogojums gada trešajā ceturksnī bijis 48%, kas salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir samazinājies par 6 procentpunktiem, savukārt istabu noslogojums bijis 59%, kas ir par nepilniem 5 procentpunktiem zemāks nekā pērn.

Latvijas tūristu skaits Liepājas naktsmītnēs palielinājies par 33%, bet pavadīto nakšu skaits – par nepilniem 39%, savukārt vietējo tūristu uzturēšanās ilgums šī gada otrajā ceturksnī bijis vidēji 1,53 naktis.

Ārvalstu viesu skaits samazinājies par 3,7%, bet pavadīto nakšu skaits – par 6, 77%. Ārvalstu tūristu uzturēšanās ilgums Liepājas naktsmītnēs bijis vidēji 1,91 nakts.

Lai gan visā pasaulē ir dažādi ceļošanas ierobežojumi, šī gada trešajā ceturksnī Liepājā nakšņojuši viesi no 56 ārvalstīm, tomēr vien dažas valstis veido nozīmīgu pienesumu tūrisma nozares stabilai darbībai. Visvairāk viesu šovasar bijuši no Lietuvas jeb aptuveni 65% no visiem ārvalstu viesiem (11 154 nakšņotāji; + 89% salīdzinājumā ar 2019. gada 3. ceturksni). Lietuviešiem seko tūristi no Igaunijas (1 824; + 83%), Vācijas (1 319; - 59%), Somijas (680; + 47%), Polijas (339; - 30%), Krievijas (225; - 86%) un Dānijas (171; - 41%).

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā šī gada trešajā ceturksnī apkalpoti 8 178 apmeklētāji, no kuriem nepilni 18% bija vietējie iedzīvotāji, 30% Latvijas tūristi un 52% ārvalstu tūristu. 76% no visiem ārvalstu viesiem bija lietuvieši, gandrīz 11% vācieši un aptuveni 4% igauņi.