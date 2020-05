Simts gadu jubilejā sveic liepājnieci Emīliju Dilbu

17. maijā 100 gadu jubileju atzīmēja liepājniece Emīlija Dilba, kuru pirmdien pašvaldības vārdā sveica arī Liepājas Sociālā dienesta pārstāvji, nogādājot kundzei ziedus un svētku pabalstu.

Emīlijai Dilbai vēl ir pietiekoši spēka un veselības, lai katru dienu izietu sagaidīt sauli uz savas ziedošo koku ieskautās lodžijas pilsētas Dienvidrietumu mikrorajonā. Sirmā kundze dzimusi un visu mūžu nodzīvojusi Liepājā, jūras tuvums un pilsētas spirgtais gaiss arī ir viens no galvenajiem viņas ilgā mūža noslēpumiem, informē pašvaldība.

Darba mūžs Emilijai Dilbai bijis bagāts un daudzveidīgs, tas aizvadīts Liepājā, neskatoties uz kara laiku. No desmit gadiem sākusi iet ganos, bet no 15 gadiem jau strādājusi Liepājas pogu fabrikā “Jupiters”. Pirms kara strādājusi pārtikas veikalā Zirņu un Kaļķu ielas stūrī, bet vakaros mācījusies komercskolā. Kara laikā strādājusi par statistiķi uz Liepājas dzelzceļa, arī vācieši pēc ienākšanas Liepājā paturējuši viņu par uzskaitvedi turpat uz dzelzceļa. Pēc kara sākusi strādāt no gruvešiem uzceltajā lielveikalā “Kurzeme”, kur ilgus gadus bijusi administratore. Līdz pensijai strādājusi veikalā par kasieri turpat blakus mājām.

Apprecējusies 1942. gadā ar dzelzceļnieku, laulībā nodzīvojuši 25 gadus. Dēlam šobrīd jau 77 gadi, ir divi mazbērni (mazmeita beigusi Mākslas akadēmiju, mazdēls ir jurists) un divi mazmazbērni.

Dienvidrietumu mikrorajonā netālu no jūras Emīlijas kundze dzīvo kopš brīža, kad šajā rajonā sāka būvēt jaunās daudzdzīvokļu mājas. Pieteikusies, kad māja vēl būvēta, un par vīra iekrāto mašīnas naudu ari veikuši pirmo iemaksu par dzīvokli.

Šobrīd kundzes lielākā aizraušanās laika īsināšanai un prāta asināšanai ir krustvārdu mīklu minēšana, bet, kamēr rokas vēl klausījušas, bijusi arī čakla rokdarbniece. Emīlija Dilba joprojām jūtas labi, tikai pārvietojas ar nūjiņas palīdzību.

Emīlija Dilba kopā ar ziediem un sveicieniem saņēma arī Liepājas pilsētas domes svētku pabalstu 150 eiro apmērā, kāds tiek piešķirts visiem 100 gadu vecumu sasniegušiem liepājniekiem veselības saglabāšanai un uzlabošanai. Viņa šogad jau ir trešā Liepājas simtgadniece.

Pašvaldība aicina visus liepājniekus būt atsaucīgiem un informēt domi, ja kādam no tuvinieku vai radu loka tuvojas simts vai vairāk gadu jubileja. 2019. gadā svētku pabalstu 100 un vairāk gadu jubilejā piešķirts sešiem liepājniekiem.

Personas iesniegums par svētku pabalstu jānogādā Sociālajā dienestā mēnesī, kad sasniegti simts un vairāk gadi. Iesniegums tiek pieņemts arī personas mājās, iepriekš par to informējot Sociālā dienesta darbiniekus. Tāpat iesniegumu Sociālajā dienestā var nogādāt personas radinieks, kaimiņš vai paziņa.