Sesks: "Liepājas metalurga" teritorijas izveidošana par modernu industriālo parku būs milzīgs darbs

Bijušā metalurģijas uzņēmuma "Liepājas metalurgs" teritorijas pārveidošana par modernu industriālo parku būs milzīgs darbs, intervijā "Rietumu Radio" sacīja Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks un Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks (Liepājas partija).

Liepājas SEZ pārvalde par 2,67 miljoniem eiro iegādājusies daļu bijušā "Liepājas metalurga" teritorijas. "Tas ir tikai tāds pirmais mazais solītis uz to, lai ieceri realizētu," sacīja Sesks, "priekšā stāv milzīgs darbs, jo šī teritorija ir ļoti piesārņota un degradēta. Darbs būs jāsāk pat ne no nulles, bet no sākuma jānokāpj pazemē."

Sesks uzsvēra, ka industriālā parka izveide bijušā "Liepājas metalurga" teritorijā būs jāsāk ar apjomīgiem attīrīšanas darbiem, pirms tā sāks dot pienesumu liepājniekiem. Viņš gan atturējās nosaukt konkrētus skaitļus, cik liela summa būs jāiegulda teritorijas sakārtošanā.

Vienlaikus pamata infrastruktūra šajā teritorijā ir "laba", sacīja Sesks, norādot uz elektrības un gāzes pieslēgumiem, kā arī dzelzceļa pievadiem, ko jau uzreiz būs iespējams sākt izmantot Liepājas ostas darbā.

Viņš atzina, ka Liepājas SEZ uzņēmusies risku, taču šis bijis risks, kuru "nedrīkstēja neuzņemties". Ja Liepājas pašvaldība un Liepājas SEZ pārvalde neuzņemtos šo risku, nevajadzētu domāt, ka kāds nāks no malas un šo teritoriju mūsu vietā sakārtos," sacīja Sesks.

Iegādātā teritorija ir pietiekami liela, lai tajā izveidotu pat piecus vai sešus industriālos parkus, kādi patlaban sekmīgi darbojas Kapsēdes ielā, līdz ar to tā ir liela iespēja, sacīja Sesks.

Liepājas vicemērs norādīja, ka Liepājas SEZ noslēgusi ieguldījumu līgumu ar SIA "Caljan Rite-Hite Latvia" par ražošanas un biroja ēkas, kā arī laukuma izbūvi Brīvības ielā 144 par 9 miljoniem eiro. Jaunā rūpnīca atradīsies vietā, kur agrāk bija "Liepājas metalurga" mehāniskais cehs.