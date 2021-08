Septembrī norisināsies pasākumu cikls "Liepājas energoefektivitātes nedēļa"

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” no 13. – 17. septembrim Liepājā organizēs informatīvu un izglītojošu bezmaksas pasākumu ciklu “Liepājas energoefektivitātes nedēļa” ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un gudru enerģijas resursu izmantošanu, kā arī informēt uzņēmējus un mājsaimniecības par energoefektīviem risinājumiem, informē biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” Sabiedrisko attiecību vadītāja Daira Bērtule.

“Veiktie pētījumi apliecina, ka 87% mājsaimniecības kopš 2015. gada ir paaugstinājušas savu mājsaimniecību energoefektivitāti, saimniekojot gan videi, gan savam maciņam draudzīgāk. Tomēr joprojām pastāv liels izaicinājums nodot sabiedrībai vēstījumu, ka energoefektivitāte neaprobežojas ar ēku siltināšanu un logu nomaiņu, bet ir daudz komplicētāks pasākumu kopums. Liepājas energoefektivitātes nedēļā kopā aicināsim ilgtspējīgus uzņēmumus, viedokļu līderus, energoefektivitātes ekspertus un individuālos mājsaimniecību locekļus visos vecuma posmos, lai stāstītu un diskutētu, kā ikdienā resursus izmantot efektīvāk,” stāsta Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klastera valdes locekle Ieva Meikšāne.

Liepājas energoefektivitātes nedēļa norisināsies piecas dienas no 13. – 17. septembrim, nodrošinot gan publiski pieejamus pasākumus, gan slēgta tipa aktivitātes iepriekš aicinātiem viesiem. Pirmajā dienā “Resursu efektīva izmantošana ikdienā” jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem piedalīsies praktiskās apmācībās un energoefektīvu risinājumu demonstrēšanā kopā ar Zviedrijas energoefektivitātes ekspertiem. Otrā diena “Gandrīz 0 enerģijas ēka” vienkopus pulcēs Liepājas uzņēmumus, kam aktuāla energoefektīvu ēku būvniecību un, kuri izskata gandrīz nulles enerģijas ēkas būvniecību. Uzņēmumu prezentācijās varēs uzzināt par inovācijām saules paneļu, apgaismojuma, grīdas siltināšanas, ventilācijas, santehnikas, gaisa kvalitātes un citās sistēmās. Trešajā dienā “Sabiedrības ilgtspēja un zaļā domāšana caur Liepājas prizmu” Liepājas uzņēmēji un pašvaldības pārstāvji komersantus un Liepājas iedzīvotājus aicinās uz diskusiju par klimata pārmaiņām un to ietekmi kā Eiropas, tā pasaules kontekstā. Ceturtā diena “Katras mājsaimniecības energoefektivitātes ceļvedis” piedāvās individuāliem mājsaimniecības locekļiem visās vecuma grupās uzzināt, kā gudri lietot elektroierīces mājsaimniecībās un iesaistīties diskusijā par zaļo dzīvesveidu. Energoefektivitātes nedēļa tiks noslēgta ar “Energoefektivitātes simpoziju”, kurā nozares eksperti, lēmējinstitūcijas un pasākuma apmeklētāji vairākos diskusiju paneļos dalīsies domās un viedoklī par energoefektivitāti, ilgtspēju, Eiropas izaugsmes stratēģiju “Zaļais kurss”, enerģijas ražošanu, bezizmešu un zemo izmešu auto ekspluatāciju, zaļo dzīvesveidu un citām tēmām.

Interesenti aicināti iepazīties ar detalizētu programmu un reģistrēties pasākuma apmeklējumam šeit: https://greentechlatvia.eu/lv/liepajas-energoefektivitates-nedela/

Pamatojoties uz drošības pasākumu kopumu Covid-19 ierobežošanai, Liepājas Energoefektivitātes nedēļas organizatori ir lēmuši pasākumu rīkot zaļajā jeb maksimāli drošajā līmenī, kas paredz tādu vidi, kurā atrodas tikai personas, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā izslimojušas Covid-19. Proti visiem apmeklētājiem ir nepieciešams derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā ir pārslimojusi korona vīrusa slimību. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai un ierobežojumiem, organizatori ir gatavi pasākumu cikla “Liepājas energoefektivitātes nedēļa” norisi organizēt arī attālināti.