"SD autocentrs" Liepājā tirdzniecības telpu uzlabošanā investējis 200 000 eiro

SD Autocentrs Liepājā iegulda vairāk nekā 200 000 eiro pilnveidē un kļūst par pirmo Volkswagen dīlercentru Latvijā, kas radīts pēc jaunajiem zīmola standartiem.

Pēc rekonstrukcijas SD Autocentrs Liepājā kļuvis par pirmo Volkswagen autorizēto dīlercentru Latvijā, kas radīts saskaņā ar zīmola elektromobilitātes vīziju, kā arī jauno zīmola vizuālo identitāti. Kopumā šajā pilnveides projektā uzņēmums investējis vairāk nekā 200 000 eiro, uzlabojot ne tikai SD Autocentra telpas klientu ērtībai un ikdienas darbu funkcionalitātei, bet arī aprīkojot to Volkswagen elektroautomašīnu tirdzniecībai, apkopei, uzglabāšanai un uzlādei, portālu "Rekurzeme" informē SD Autocentrs valdes priekšsēdētājs Māris Golovānovs.

“Esam pabeiguši nozīmīgu posmu mūsu dīlercentra attīstībā, kā arī jau tuvā nākotnē plānojam nākamos pilnveides projektus. Salona renovācijas galvenais mērķis bija padarīt to par modernu un funkcionālu dīlercentru, kurā nodrošināt visa Volkswagen automašīnu klāsta, tostarp arī inovatīvo un pieprasīto ID. sērijas elektroauto, tirdzniecību un apkalpošanu. Lai arī 2020. gads bijis izaicinājums visiem, mēs izmantojām šo laiku, lai ieguldītu attīstībā, kas sniegs mums konkurētspējas priekšrocības ilgtermiņā,” uzsver SD Autocentrs valdes priekšsēdētājs Māris Golovānovs.

Dīlercentrā pieejami vairāki elektroautomašīnu uzlādes punkti klientu vajadzībām, kas sniedz arī ievērojamu pievienoto vērtību Liepājas pilsētas elektromobilitātes infrastruktūras attīstībā. Papildus tam autorizētais Volkswagen serviss papildināts ar modernu aprīkojumu elektroautomašīnu apkopei un pārbaudēm. Līdz ar vairākiem uzlabojumiem klientu ērtībai, pilnveidots arī pakalpojumu portfelis, piedāvājot bezmaksas bezkontakta automašīnas nodošanu un saņemšanu. Klients var klātienē neapmeklēt dīlercentru, bet pieteikt nodošanu un saņemšanu attālināti, kas nozīmē, ka servisa speciālists aizbrauc pakaļ automašīnai un paņem to tieši no klienta.

Ņemot vērā pastāvošo situāciju, dīlercentra darbā tiek rūpīgi ievēroti visi valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Papildus tiem apkalpošanas punkti salonā aprīkoti ar stikla aizsargbarjerām, darbā ar klientu automašīnām tiek izmantoti visi nepieciešamie aizsarglīdzekļi, kā arī aktīvi aicinām izmantot minēto bezmaksas bezkontakta automašīnu saņemšanu un nodošanu.

Tuvāko gadu laikā plānots izveidot atsevišķu Volkswagen komerctransporta izstādes zāli, kā arī uzņēmums plāno klientiem piedāvāt elektroautomašīnas kā servisa maiņas automašīnas, kā arī to nomu, lai ikviens var iepazīties ar to lietošanu ikdienā un pārliecināties par to priekšrocībām.

2020. gads ir ieviesis korekcijas ikvienā biznesā, bet, neskatoties uz to, uzņēmumam izdevies pirmajos 10 mēnešos 2020. gadā audzēt Volkswagen tirgus daļu Liepājas reģionā par nepilniem 3%.