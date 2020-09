Saslimstība ar Covid-19 atgriezusies Liepājā, Ozolnieku, Saldus un Stopiņu novados

Saslimšana ar Covid-19 ir atgriezusies Liepājā, Ozolnieku novadā, Saldus novadā un Stopiņu novadā, taču visās pašvaldībās gadījumu skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Talsu novadā šobrīd ir reģistrēti septiņi inficētie, Preiļu novadā - seši saslimušie, tomēr vēl vakar abos novados saslimušo skaits bija robežā no viena līdz pieciem gadījumiem, vēsta LETA.

Vislielākais inficēto skaits aizvadītajā diennaktī atklāts Daugavpilī - ar Covid-19 saslimis 41 cilvēks, Rīgā atklāti 18 gadījumi, Kuldīgas novadā - 11, savukārt Olaines novadā - deviņi gadījumi.

Vēl pa diviem saslimušajiem reģistrēti Stopiņu un Ropažu novados, un pa vienam gadījumam - Jūrmalā, Liepājā, Jelgavā, Carnikavas novadā, Garkalnes novadā, Ogres novadā un Ozolnieku novadā.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem 95 gadījumiem visvairāk saslimušo ir vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem, kur inficēto skaits ir 18. Otra lielākā vecuma grupa, kurus ir skārusi infekcija ir no 60 līdz 69 gadiem, kur reģistrēto skaits ir 16. Vecumā no 10 līdz 19 gadiem ir reģistrēti 15 gadījumi, no 30 līdz 39 gadiem -13, no 20 līdz 29 gadiem - 12, turpretī no 40 līdz 49 gadiem - 11.

Pa pieciem gadījumiem reģistrēti vecuma grupā līdz deviņiem gadiem un vecuma grupā no 70 gadiem.