RSU Liepājas filiālē notiks bērnu un senioru veselības aprūpei veltīta konference

Ceturtdien, 6. jūnijā, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Liepājas filiālē veselības aprūpes profesiju pārstāvjus, studentus un citus interesentus pulcēs starpdisciplināra konference Kopīgie un atšķirīgie pamatprincipi bērnu un geriatrisku pacientu veselības aprūpes nodrošināšanā. Konferences mērķis ir dalīties pieredzē un iepazīstināt ar dažādām metodēm un secinājumiem bērnu un senioru veselības aprūpē.

Pēc konferences atklāšanas par veselības aprūpes studentu kompetenču un profesionālo aktivitāšu attīstību stāstīs RSU Liepājas filiāles direktore Dita Role. Ar veselīga bērnu uztura pilnveidošanas aktualitātēm iepazīstinās RSU Liepājas filiāles docētāja, pediatre Inga Petermane, bet par atkarību veidošanās riskiem runās Liepājas pilsētas domes Atkarību profilakses centra vadītāja Madara Lapsa. Konferences dalībnieki skaidros geriatrisku pacientu aprūpes dažādos aspektus, speciālo skolu devumu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, paliatīvās aprūpes principu pielietošanu medicīnā, jaunumus bērnu un senioru fizioterapijā un citus ar veselības aprūpi saistītus jautājumus.

Par senioru mājas aprūpē nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kas apkopotas Erasmus+ projektā (Lucky You – Getting Older in Europe), runās RSU Liepājas filiāles docētājas Līga Ēriksone un Dina Berloviene. Konferencē būs skatāma projekta ietvaros izveidota mācību videofilma par senioru aprūpi, kuru plānots izmantot ES dalībvalstīs māszinību studiju programmās. Videofilmā ir iekļautas intervijas, kurās Latvijas, Somijas, Beļģijas, Spānijas, Čehijas un Islandes seniori atbild uz vienādiem jautājumiem, kas dod iespēju izzināt un salīdzināt. Latvijas video stāsts tika radīts, RSU Liepājas filiālei sadarbojoties ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu.