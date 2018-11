Rožu laukumā notiks Latvijas amatnieku un mājražotāju svētku tirdziņš

Šajā nedēļas nogalē, 16. un 17.novembrī, no pulksten 10 līdz 17 Liepājā, Rožu laukumā, norisināsies Latvijas amatnieku un mājražotāju tirgus. Godā tiks celti lauku labumi no vistālākajiem Latvijas novadiem. Rožu laukumā būs rodami sarkanbaltsarkanajās krāsās greznoti smalki rokdarbi, apģērbi, rotas lietas, koka izstrādājumi, kā arī ar mājas smeķi pagatavoti gardumi. Mājražotāju un amata meistaru sortiments būs veltījums svētkos - pašu meistaru rokām izlolots un ar mīlestību pagatavots, informē biedrības ETNO Liepāja vadītāja Madara Lubāne.

Lai svētku galdā viss būtu dabīgs un garšīgs, Latvijas mājražotāji svētku brīvdienās iesaka iegādāties galveno spēka un veselības avotu: pašu ražotus lauku produktus no zemnieku saimniecībām. Šobrīd uz dzīvi Latvijas laukos atgriežas daudz jauno zemnieku, uzsāk savu ražošanu un meklē jaunus veidus kā savus ražojumus piedāvāt pilsētniekiem. Zaļais dzīves veids ir aktuāls arī ģimenēs, kur aug mazi bērni. Tādēļ biedrība “ETNO Liepāja” rūpējas un Latvijas valsts svētkos rīko amatnieku un mājražotāju tirdziņu, lai mūsu galdos būtu ekoloģiskas izcelsmes produkti.

Šonedēļ Rožu laukumā sabrauks amatnieki un mājražotāji no vistālākajiem Latvijas novadiem. Būs svaigo sieru ražotāji no Talsu, Kuldīgas un Nīcas novadiem, būs kūpnāto zivju produkcija no Lapmežciema, dabīgie vīni no Tukuma un īsta Šmakovka no Daugavpils.No gardumiem tirdziņā būs pieejami visdažādākie konditorejas izstrādājumi, mājas kūkas, arī populārie Skrīveru saldumi un konfektes “Gotiņa”. Varēsiet iegādāties medu dažādās garšās , arī sīrupus ar priežu pumpuriem un dabīgajām Latvijas ogām un augļiem.

Tirdziņš neizpaliks bez amatnieku meistaru izstrādājumiem, kas noderēs kā jaukas dāvanas. Katra darināta induviduāli un daudzreiz nopērkama tikai vienā eksemplārā. Amatnieku darinājumi būs piemēroti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tirdziņā varēs atrast latviskas piespraudes, tuneļšalles un cepures no Lielvārdes, adītus tērpus no Mārupes, vilnas mēteļus no Salaspils. Ar etnogrāfiskajām sudraba rotām pie mums atkal ciemosies rotkalis Jānis Čakstiņš no Salas novada un Līga Zolberga no Rīgas. Tāpat būs iespējams atrast smaržīgu kosmētiku, kremus ar Latvijas dzintara daļiņām, melnās keramikas izstrādājumus, izšūtus dvielīšus ar personificētiem uzrakstiem, koka izstrādājumus kā arī daudz ko citu.