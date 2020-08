Rožu laukumā divu dienu garumā būs Vasaras ražas tirdziņš

Pirms rudens sezonas un jaunā skolas gada uzsākšanas, tradicionāli divu dienu garumā – 21.un 22.augustā Liepājas Rožu laukumā tiks rīkots ikgadējais Vasaras ražas tirdziņš. Tirdziņā sastapsiet tradicionālās un mūsdienu lietišķās mākslas priekšmetu izgatavotājus, mājražotājus ar pašu gatavotām un audzētām vasaras ražas veltēm, informē biedrības “ETNO Liepāja” vadītāja Madara Lubāne.

Lielā vasaras ražas un labumu izrādīšana un tirgošanās norisināsies katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tirdziņa organizatori Biedrība “ETNO Liepāja” ar savām aktivitātēm vēlas popularizēt Latvijas mājražotājus, mazos uzņēmējus, biteniekus, aldarus un vīndarus, rotkaļus un rokdarbu meistarus, kā arī mudināt pircējus iegādāties produkciju tieši no ražotājiem. Tā vietā, lai kārtējo reizi sestdienās dotos uz lielveikaliem, cilvēki tiek aicināti labāk tirdziņā iegādāties veselīgu pārtiku no dabīgām Latvijas izejvielām un dabas veltēm.

Pirmo reizi Rožu laukumā būs iespēja iegādāties pašdarinātus Lampu abažūrus no dabīgiem materiāliem, 100% dabīgu Rudzupuķu maizi, kas cepta Raunas novadā, Bauskā gatavotas dabīgās BBQ asās mērces, mājas desas un kūpinātas vistas no Limbažiem, 100% dabīgus riekstu un mandeļu sviestus un citus našķus no Ķekavas novada, kas domāti veģetārās ēdienkartes piekritējiem. Šoreiz tirgū varēsiet nopirkt un izgaršot arī kūpinātu zivju produkciju no Lapmežciema.

Gatavojoties jaunajam skolas gada sākumam, tirdziņā varēs iegādāties daudz dažādus amatnieku darīnātus bērnu apģērbus. Rudens sezonai iestājoties, nedrīkst aizmirst arī par vajadzību sarūpēt skaistus tērpu aksesuārus, Latvijā ražotu kosmētiku, brīnišķīgas šalles, cepures, dabīgās ādas jostas, rotas no vara, sudraba, akmens, pērlēm un ziediem, kā arī modernas audumu somas. Katrs tirgus apmeklētājs būs apmierināts ar plašo piedāvājumu.