Rožu laukumā būs Līgo svētku mājražotāju un amatnieku tirdziņš

Ilgi gaidītā Līgu un Jāņu diena ir klāt! Šogad svētkus ielīgosim katrs savās mājās pie bagātīgi klātiem un pušķotiem svētku galdiem. Tādēļ 19.un 20.jūnijā, Liepājas Rožu laukumā divu dienu garumā norisināsies lielā pirmssvētku andelēšanās. No pulksten 10.00 rītā līdz pulksten 17 pēcpusdienā varēsiet apmeklēt amatnieku un mājražotāju tirdziņu, uz kuru būs sabraukuši amatu meistari no tuviem un tāliem Latvijas novadiem. Rožu laukumā būs iespēja izgaršot un pielaikot Liepājā vēl neredzētus produktus: rudzupuķu maizi no Raunas pagasta, augu ziedūdeņus no Burtnieku ezera, stikla rotas no Lielvārdes, pašu gatavotu sierus no Skrīveriem, Kuldīgā grauzdēta kafija un īstu Brenguļu alu, informē biedrības “Etno Liepāja” vadītāja Madara Lubāne.

Varēs iegādāties dažādus saimniecēm noderīgus mājražotāju izstrādājumus un amatu meistaru darinājumus. Atbalstīsim vietējos Latvijas mājražotājus no Siguldas, Tukuma, Kuldīgas, Embūtes, Rūjienas, Dobeles, Ķeguma, Bauskas un arī visiem Liepājas novadiem! Amatnieki un tirgotāji būs sarūpējuši dažādus gardumus un acis priecējošus labumus. Galdā tiks celti mājas sieri, žāvētas zivis, kūpināta gaļa, garšvielas, smiltsērkšķu un biškopības produkcija, sēklu un riekstu maisījumi, augļu sukādes un atspirdzinoši no sezonas ogām gatavoti pašmāju vīni, priežu sīrupi.

Savukārt pie amatniekiem varēs iegādāties smalkus izšuvumus, sudraba etnogrāfiskas rotas, ar rokām apgleznotu linu, trikotāžas cepures, kleitas. Piedāvājums būs gan pieaugušajiem, gan mazajiem un arī lielākiem bērniem.

Tirdziņā būs atvesta melnā keramika no Siguldas, varēs iegādāties arī dažādus dzintara darinājumus, aromātiskās sveces, dabīgo kosmētika, tamborētas rotaļlietas, vienā eksemplārā un individuāli adītus džemperus, kā arī dekoratīvus stādus piemājas dārziem.

Laipni aicinām visus uz lielo Līgo amatnieku un mājražotāju tirdziņu Liepājā, Rožu laukumā! Sagaidīsim Jāņu dienu ar prieku!

Esiet mīļi gaidīti apmeklēt tirdziņu, ja Jums nav elpceļu infekcijas slimības simptomu (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī, ja personai nav noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus. Apmeklētāji tiek aicināti ievērot norādes par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu teritorijā, ievērot norādes un atsaukties darbinieku aicinājumiem ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos.