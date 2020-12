“Rietumu apartamentu” projektā pārdota jau vairāk nekā puse dzīvokļu

Neraugoties uz nestabilo finanšu situāciju Latvijā un Pasaulē kopumā, nesen ekspluatācijā nodotajā projektā “Rietumu apartamenti” Liepājā jau pārdota vairāk nekā puse dzīvokļu, kā arī vairāki dzīvokļi rezervēti.

Potenciālie dzīvokļu pircēji dzīvokļus var apskatīt tikai nedaudz vairāk par mēnesi, jo ēka tika nodota ekspluatācijā oktobrī – tieši COVID-19 otrā viļņa “ieskriešanās” laikā, turklāt, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, klātienes apskates iespējas ir ierobežotas. Projekta “Rietumu apartamenti” ietvaros tika restaurēta četrstāvu ēka, kurā izbūvēti 34 dzīvokļi ar pilnu apdari, tā attīstīšanā kopumā ieguldīti 1,6 miljoni eiro, no kuriem vairāk nekā pusi – 1 miljonu eiro finansēja AS “Expobank”.

“Klientu motivācija, nestabilos apstākļos izlemjot par labu nekustamā īpašuma iegādei, galvenokārt ir nepieciešamība pēc ērtas un kvalitatīvas dzīvesvietas pilsētā. Ir ģimenes ar bērniem, kuriem svarīga ērta bērnu nokļūšana mācību iestādē, ir jaunās ģimenes, kam dzīvokļa iegāde ir pirmā nopietnā investīcija kopīgai nākotnei. Savukārt mēs kā attīstītāji no savas puses cenšamies piemeklēt katram klientam izdevīgāko risinājumu dzīvokļa iegādei, piemēram – ģimenēm ar bērniem tā ir “Altum” mājokļu atbalsta programma,” stāsta projekta attīstītāji.

AS “Expobank” valdes loceklis Vasilijs Karpovs savukārt norāda, ka jaunu ģimeņu ar bērniem izvēle dzīvot Liepājā saistīta ar to, ka pilsēta pēdējos gados kļūst par arvien nozīmīgāku uzņēmējdarbības, kultūras un izglītības centru Kurzemes reģionā. Tāpēc ērtu, modernu un ģimenēm piemērotu dzīvokļu pieprasījums pilsētā tikai pieaug. “Šobrīd Liepājā ļoti jūtams pieprasījums pēc jauniem dzīvokļiem, taču dzīvokļu jaunās vai renovētās mājās trūkst. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ banka izlēma atbalstīt “Rietumu apartamentu” projektu, jo tas dod iespēju iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvu dzīvojamo platību, kas atbilst viņu prasībām un vajadzībām,” piebilst V. Karpovs.

“Rietumu apartamentos” šobrīd pieejami divu līdz četru istabu mājokļi cenu diapazonā no 48 990 līdz 104 990 eiro, lielai daļai ir balkoni un divas vannas istabas. Katrs dzīvoklis aprīkots ar domofonu, pagrabstāvā pieejamas mantu noliktavas, pagalmā – autostāvvieta. Ēkā izbūvētas pilnībā jaunas komunikācijas, plaša un gaiša kāpņu telpa. Savukārt tuvākajā apkārtnē – vairākas izglītības iestādes, veikali, pasts, sabiedriskā transporta pieturas, pasta nodaļa, Liepājas Jūrmalas parks, pludmale un ostas promenāde utt.

Projekta “Rietumu Apartamenti” attīstītājs ir SIA “Celtnieku iela” ar vairāk nekā 5 gadu pieredzi jaunu dzīvokļu tirgū, kas Liepājā realizējuši jau deviņus dzīvojamo māju projektus: "Mēness nams", "Ezermalas nams", "Rietumkrasta nams", "Dzintara nams", "Līvu nams", "Kuršu nams", "Avotu nams", "Jugenda nams" un "Torņa nams" ar kopumā vairāk nekā 260 dzīvokļiem, no kuriem visi ir realizēti.

AS Expobank ir viena no vecākajām bankām Latvijā, tā dibināta 1991.gadā. 2019. gada sākumā banka pilnīgi maina darbības stratēģiju un ievieš jaunu biznesa modeli, uzsākot savas tirgus daļas palielināšanu Latvijas finanšu tirgū. Tas iezīmē jaunu startu bankas attīstībā, kas paredz konkurētspējīgu kreditēšanas pakalpojumu piedāvājumu korporatīvajiem klientiem, depozītu piesaisti no privātpersonām, brokeru pakalpojumus, kā arī inovatīvu finanšu tehnoloģiju ieviešanu.