Plāno streikot "Liepājas autobusu parks" autobusu vadītāju pārāk zemā atalgojuma dēļ

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība (LAKRS) plāno rīkot streiku, lai AS "Liepājas autobusu parks" saviem autobusu vadītājiem nodrošinātu stundas likmi septiņu eiro apmērā, aģentūrai LETA pastāstīja LAKRS valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš.

Viņš norādīja, ka arodbiedrība vēlas, lai darba devējs stundas tarifa likmi noteiktu septiņu eiro apmērā, savukārt "Liepājas autobusu parks" vadība to apzināti kavējot, vēsta LETA.

Arodbiedrībā norādīja, ka darbinieku prasību skaitā nav tikai atalgojums, bet arī citi būtiski jautājumi, piemēram, mācību apmaksa. "Diemžēl apmācības tiek apmaksātas, bet tajās pavadītais laiks netiek apmaksāts. Darbinieki ir spiesti ņemt atvaļinājumu," norādīja Kalniņš.

"Trakākais, ka darba devējs nepiedāvā kompromisu un nav nācis klajā ar kādu piedāvājumu, tāpēc šodien tiek iesniegts streika pieteikums darba devējam, Valsts darba inspekcijai un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei," stāstīja Kalniņš, piebilstot, ka streiks norisēs maija beigās, bet konkrētu datumu arodbiedrība pateiks pēc tā apstiprināšanas. Streikā piedalīsies 154 autobusu vadītāji.

Pašreiz "Liepājas autobusu parks" autobusu vadītāju stundas likme ir nedaudz lielāka par minimālo, stāstīja LAKRS vadītājs, piebilstot, ka ir arī piemaksas.

Kalniņš norādīja, ka arodbiedrība esot aicinājusi "Liepājas autobusu parks" vadību uz tikšanos, taču uzņēmums vadība nepārtraukti atteikusies to darīt. Tikšanās reizē "Liepājas autobusu parks" vadības negatīvā nostāja liedza iespēju veikt konstruktīvu dialogu. "Protams, var runāt par citādām likmēm un to apmēru, bet ir nepieciešamas sarunas, turklāt cienīgs darbs ietver arī cienīgus darba apstākļus par kuriem "Liepājas autobusu parks" vadība atsakās runāt vispār," pauda LAKRS vadītājs.

LAKRS arī nosūtījis vēstuli satiksmes ministram Tālim Linkaitam (JKP), cenšoties panākt autobusu vadītājiem vismaz minimālas prasības. "Lai nav tā, ka vajadzēs naudu degvielai, autobusiem, noslēgsies iepirkums, bet autobusu vadītāju algām nauda nepietiks," teica Kalniņš.

Tāpat arodbiedrība tikusies arī ar iepriekšējo satiksmes ministru Uldi Auguli (ZZS), kā arī piedalās Autotransporta direkcijas sanāksmē par esošo situāciju pasažieru pārvadājumu nozarē.

Viņš stāstīja, ka iepirkuma dokumentācijā par sabiedriskā transporta pārvadājumu nodrošināšanu 2021.-2030.gadā Autotransporta direkcija ir iekļāvusi dažas normas attiecībā uz autobusu vadītāju atalgojumu, tomēr LAKRS ar to nav apmierināts.

Jautāts, vai šāda problēma ir tikai "Liepājas autobusu parkā" vai arī citiem pārvadātājiem, Kalniņš teica, ka situācija ir ļoti dažāda, bet kopumā algas ir zemas, un atalgojuma aprēķināšanas sistēmas ir sarežģītas.

Savukārt "Liepājas autobusu parks" valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns aģentūrai LETA norādīja, ka arodbiedrības LAKRS prasības par septiņu eiro stundas likmi visiem vadītājiem ir neadekvātas, neatbilstošas uzņēmuma iespējām un nozares situācijai.

""Liepājas autobusu parks" strādā konkrētā ekonomiskajā realitātē un iepirkumu summu ietvaros. Tas nozīmē, ka uzņēmuma ienākumu avots ir iepirkumu rezultātā noslēgtie līgumi. "Liepājas autobusu parks" finanšu iespējas ir mazāk atkarīgas no LAKRS prasībām, kas izteiktas bez pamatojuma, bet gan no valsts ekonomiskās situācijas, valsts stratēģijas transporta un pasažieru pārvadājumu jomās, no autoparka uzturēšanas un iegādes cenām, no degvielas cenu svārstībām, sezonalitātes, darbaspēka efektivitātes, publisko iepirkumu kritērijiem un daudziem citiem faktoriem," skaidroja Krongorns.

Viņš arī norādīja, ka piešķirt visiem darbiniekiem minēto stundas likmi nav pareizi, jo pasažieru pārvadājumi ir dažādi, turklāt uz katru loti ir savs iepirkums par citu iepirkuma summu un prasībām, kas jāizpilda. Krongorns pauda, ka "Liepājas autobusu parks" nodarbina lielu skaitu šoferu, kuru atbildība, godaprāts, spējas, un citas profesionālās kvalitātes ir atšķirīgas. Tieši šo iemeslu dēļ šoferiem tiek noteikta pamata atlīdzības stundu likme, pie kuras tiek pieskaitītas piemaksas par papildus darbu un darba rezultātiem. Ja šāda atalgojuma sistēma LAKRS nešķiet pareiza, loģiska un motivējoša, tad "Liepājas autobusu parks" aicina sniegt detalizētus un racionālus apsvērumus, kāpēc šāda atlīdzības aprēķināšanas kārtība ir prettiesiska vai nepamatota.

"Turklāt, ja valsts publisko iepirkumu nolikumos zemāko cenu izvirza kā procentuāli svarīgāko kritēriju, tad tas nevar neatsaukties uz iesniegtajiem piedāvājumiem un no tiem izrietošajām uzņēmuma finanšu iespējām. Pie zemākas līguma summas, proporcionāli samazinās arī iespēja palielināt darbinieku algu fondu," norādīja "Liepājas autobusu parks" vadītājs.

Tāpat Krongorns pauda nožēlu, ka arī LAKRS līdz šim nav pārstāvējuši savus biedrus un iestājušies par viņu tiesībām tad, kad attiecīgajās valsts institūcijās tiek lemts par publisko iepirkumu budžetiem un nolikumu. Pēc notikušiem iepirkumiem, kas ir rezultējušies konkrētā līgumsummā un finanšu plūsmā uzņēmumos, kas šos iepirkumus ir uzvarējuši, mainīt spēles noteikumus vairs nav iespējams, pauda "Liepājas autobusu parks" valdes priekšsēdētājs.

Viņš norādīja, ka jebkuram cilvēkam vēlmes un vajadzības var būt neierobežotas. Tas atsaucas arī uz vēlmēm par atalgojuma līmeni par darbu, ko šis cilvēks veic. Tomēr darba ņēmēji bieži maldīgi uzskata, ka uzņēmumiem arī finanšu līdzekļi ir neierobežoti un ikkatras darbinieku vēlmes tiem ir ne tikai pienākums, bet arī iespēja tūlītēji apmierināt. "Liepājas autobusu parks" labprāt maksātu lielākas algas jau tagad, bet daudzas lietas var sakārtot tikai pakāpeniski, skaidroja Krongorns.

Viņš uzsvēra, ka "Liepājas autobusu parks" vienlaikus neatbalsta savstarpējās komunikācijas formu, ko ir izvēlējušies arodbiedrības pārstāvji. Starp uzņēmumu un tā darbiniekiem pagājušajā gadā bija noslēgts koplīgums, kas noteica darbinieku papildu sociālās garantijas. Darba likums nosaka, ka vienpusēji koplīgumu mainīt nedrīkst. "Diemžēl LAKRS jau pagājušajā gadā sevi apliecināja kā neuzticamu sadarbības partneri, kurš nav gatavs iziet uz racionālu dialogu un pildīt savas saistības, pretēji koplīguma nosacījumiem sarīkojot piketu, kas tiešā veidā pārkāpa Darba likuma tiesību normas. Šī LAKRS rīcība šobrīd ir pāraugusi reālos streika draudos, kuru rezultātā ekonomiskais kaitējums var tikt nodarīts gan uzņēmumam, gan arī pašiem darbiniekiem, kuru intereses tiek pārstāvētas," pauda Krongorns.

Viņš stāstīja, ka "Liepājas autobusu parks" vēlas rast situācijai atbilstošu risinājumu saprātīga savstarpējā dialoga rezultātā. Uzņēmums katru gadu, plānojot savu budžetu, pārskata iespējas kā palielināt darbinieku atalgojumu, pilnā apmērā saglabājot citas sociālās garantijas, ko tas sniedz saviem darbiniekiem, piemēram, veselības apdrošināšanu, pabalstus noteiktās situācijās, iespēju par kvalitatīvi paveiktu darbu saņemt prēmiju. Un katru gadu iespēju robežās atalgojums arī tiek palielināts.

"Uzņēmumā ieviestā premēšanas sistēma līdz šim ir strādājusi efektīvi, turklāt tai ir pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanas un darbinieku motivēšanas raksturs. Ikviens darbinieks kvalitatīvi un godprātīgi veicot savus darba pienākumus saņem piemaksas," teica Krongorns.

Viņš arī norādīja, ka Autotransporta direkcijas Reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstības koncepcijā 2021.-2030., kas izstrādāta sadarbībā ar auditorkompāniju "PriceWaterhouseCoopers", noteiktas algu likmes 2025.-2027.gadam sešu eiro apmērā, kamēr Autotransporta direkcijas minētais atalgojums šogad ir 4,42 eiro. Izvērtējot norādīto stundas likmes paaugstināšanas plānu, ir skaidrs, ka "Liepājas autobusu parks" savas saistības pret darbiniekiem jau šobrīd izpilda ievērojami lielākā apmērā nekā paredz nozares uzraugs, uzsvēra Krongorns.