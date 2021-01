Pagājušajās brīvdienās pie Liepājas ostas atrastais caurules posms tomēr nepieder Būtiņģes naftas terminālim, liecina Latvijas Jūras spēku sniegtā informācija.

Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC Rīga) sazinājās ar Būtiņģes naftas termināli, lai iegūtu papildus informāciju par 24.janvārī pie Liepājas atrasto cauruļvada posmu, kas tika nogādāts terminālī Klaipēdā, vēsta LETA.

Būtiņģes terminālis informējis MRCC Rīga, ka atrastā caurule nepieder viņiem un tajā nav naftas produktu klātbūtnes. Par konstatēto MRCC Rīga informējis Valsts vides dienestu, kas gatavo aprēķinu par Latvijai nodarīto zaudējumu apjomu par 28.decembrī notikušo naftas produktu noplūdi no Būtiņģes termināla.

Tādējādi Baltijas jūrā - Lietuvas un Latvijas teritoriālajos ūdeņos - turpinās 28.decembrī no Būtiņģes naftas termināla pazudušā cauruļvada posma meklēšana, norāda Jūras spēki, kas aicina sabiedrību sazināties ar MRCC Rīga pa tālruni 115, ja jūrā tiek pamanīts dreifējošs objekts.

LETA jau ziņoja, ka Lietuvā no kompānijai "Orlen Lietuva" piederošā Būtiņģes termināļa pagājušā gada 28.decembrī Baltijas jūrā noplūda nafta, kas virzījās uz Latvijas teritoriālo ūdeņu pusi, paziņoja Lietuvas amatpersonas.

Saskaņā ar "Orlen Lietuva" sniegto informāciju, noplūdusi viena līdz divas tonnas naftas. Savukārt Latvijas Valsts vides dienestā (VDD) aģentūru LETA informēja, ka, pēc VVD aprēķiniem, kas balstīti uz Jūras spēku patruļkuģu ievāktajiem datiem par naftas plankuma laukumu un krāsu un no gaisa uzņemtajiem attēliem, no termināla noplūdušās naftas apjoms ir aptuveni 444 litri jeb svara mērvienībās - 510 kilogrami, kas nav uzskatāms par ekoloģisko katastrofu.

Latvijas Jūras spēki 28.decembrī nekavējoties norīkoja patruļkuģi "Jelgava" doties uz Latvijas un Lietuvas jūras robežu, lai novērotu situāciju saistībā ar naftas noplūdi Lietuvā.

Ņemot vērā, ka 29.decembrī naftas piesārņojums vairs netika konstatēts patruļkuģis "Jelgava" un krasta apsardzes kuģis "Astra" veica Būtiņģes naftas terminālī pazudušās caurules meklēšanu, kurā iespējams ir pusotra tonna naftas produktu.

Būtiņģes naftas termināla peldošā platforma atrodas 1,3 kilometrus no Lietuvas-Latvijas robežas un 7,3 kilometrus no krasta.