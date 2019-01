Pērn Liepājas lidostā par 56,6% palielinājies ceļotāju skaits regulārajos reisos

Aizvadītajā gadā Liepājas lidostā apkalpots 9751 pasažieris, ko kuriem 9325 bija regulārā reisa Liepāja - Rīga - Liepāja un 426 vispārējās aviācijas un čarterreisu pasažieri, aģentūru LETA informēja SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" pārdošanas un mārketinga projektu vadītāja Agate Dūče.

Vērtējot 2017.gada un pagājušā gada rezultātus, kopējais ceļotāju skaits regulārajos reisos palielinājies par 56,6%. Arī 2018.gadā darbīgākie mēneši bija jūlijs un augusts, kad apkalpoti 25% no kopējā pagājušajā gadā apkalpoto pasažieru skaita.

Analizējot pagājušā gada datus un salīdzinot tos ar 2017.gada septiņiem mēnešiem, īpaši priecē tranzīta pasažieru skaita pieaugums, kur ielidojušo pasažieru skaits pieaudzis par 46%, savukārt izlidojošo par 20%. Populārākie tranzīta galamērķi, uzsākot ceļojumu no Liepājas lidostas, pērn bija Kopenhāgena, Stokholma un Maskava, vēstīja Dūče.

Viņa uzsvēra, ka Liepājas lidostas vienmērīgi pieaugošie izaugsmes rādītāji apliecina, ka lidostai kā reģionālajam lidlaukam ir potenciāls. Palielinot reisu Liepāja - Rīga - Liepāja skaitu, lidosta arī šogad paredz pasažieru skaita pieaugumu.

Jau ziņots, ka no šā gada vasaras sezonas "airBaltic" palielinās iekšzemes lidojumu skaitu starp Liepāju un Rīgu no trīs līdz pieciem reisiem nedēļā. Lidojumi no Liepājas uz Rīgu tiks veikti pirmdienās, otrdienās, ceturtdienā, piektdienās un sestdienās plkst.05.45.

Savukārt maršrutā Rīga - Liepāja pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un svētdienās plkst.23.15.