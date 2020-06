Peldsezona klāt - atgādina par drošību Liepājas pludmalē

Siltais un saulainais laiks pamazām uz Liepājas pludmali vilina arvien vairāk sauļošanās piekritēju, pludmales kafejnīcu apmeklētāju, sportisku aktivitāšu un izklaižu brīvā dabā cienītāju. Līdz ar to aktuāli ir atgādinājumi, brīdinājumi un padomi par drošību uz ūdens.

Tāpat kā iepriekšējos gadus, četrus vasaras mēnešus par drošību rūpēsies pludmales glābšanas dienests - tajā strādā astoņi glābēji, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Dežūras abās Zilā karoga pludmalēs (Centra pludmales zonā un Dienvidrietumu pludmales zonā) notiek ik dienu no pulksten 10 līdz 22, līdz – 15. septembrim.

Maiņā strādā četri glābēji, trīs glābēji atrodas Centra pludmales peldvietā, viens DR peldvietas postenī - mazajā novērošanas tornī Liedaga ielas galā pie jūras.

Pludmales novērošanu glābēji veic, izmantojot videokameras, kā arī regulārās apgaitās gar krastu vai ūdenī - ar kājām, kvadraciklu, ūdensmotociklu, laivu vai automašīnu.

Glābējus var atpazīt pēc sarkanas un dzeltenas krāsas formas tērpa ar uzrakstu “Liepāja”.

Abas peldvietu zonas jūrā ierobežo 40 sarkanas krāsas bojas, kuras ir izvietotas starp otro un trešo sēkli. Bojas ūdenī ir izvietotas tā, lai peldētājs nepieciešamības gadījumā spētu patverties uz otrā sēkļa, kur dziļums atļauj nostāties uz kājām, vai atgriezties krastā.

Drošības nolūkā, atbilstoši pieņemtajiem Eiropas standartiem, Centra glābšanas stacijā un DR glābšanas stacijā, kā arī liedagā katru dienu ir pacelti glābēju brīdinājumu karodziņi.

Lai atpūtnieki spētu labāk saprast, kur atrodas drošas peldēšanas zonas jeb vietas, ko pieskata pludmales glābšanas dienests, pašā jūras krastā ir novietoti piloni ar karodziņiem, glābšanas riņķi un uzrakstu “Peldēt starp karogiem”.

Šie piloni ir izvietoti abās Zilā karoga peldvietās, to sākuma un beigu posmā. Tieši šajās zonās strādā glābēji.

Piloni jūras krastā netiek izlikti, ja peldvietās ir pacelts “SARKANAIS KAROGS – peldēties aizliegts!”.

Informācija par drošības noteikumiem uz ūdens ir apkopota uz planšetēm, kas piestiprinātas pie pārģērbšanās kabīnēm. Tāpat pie pārģērbšanās kabīnēm atrodas uzraksti, kas brīdina par to, ka no jūras var tikt izskalots viltus dzintars - viegli uzliesmojoša viela fosfors, kas var izraisīt apdegumus.

Pārģērbšanās kabīnes ir numurētas - lai vajadzības gadījumā vieglāk noskaidrot, kurā pludmales vietā apmeklētājs gaida glābēju palīdzību.

Apmeklētājus par Liepājas pludmales zonējumu, par to, kur atrodas aktīvās un klusās atpūtas zonas, kur drīkst un kur nav atļauts pastaigāties vai ievest suni, informē divi lieli informācijas stendi pie katras glābšanas stacijas, kā arī norādes zīmes ar piktogrammām pie gājēju laipām jeb izejām uz pludmali.

Katram pludmales apmeklētājam noderīga informācija (par laika apstākļiem, ūdens temperatūru, saziņu ar glābējiem un citi dati) ir redzama uz elektroniskā tablo Centrālās pludmales glābšanas stacijas tornī.

Glābēji katru nedēļu apkopo informāciju par atgadījumiem pludmalē. Viena no problēmām - bērnu nepieskatīšana. Tāpēc glābēju instruktors Ritvars Šenvalds ir sagatavojis ieteikumus un padomus, kas būtu jāzina un jāatceras ikvienam vecākam vai pieaugušajam, ja viņš uz pludmali atnācis kopā ar bērnu.



Ritvars Šenvalds, pludmales glābēju instruktors:

Kā vienu no bīstamākajām tendencēm, ar kuru saskaramies ik vasaru, ir vecāku bezatbildību par savām atvasēm – bērniem un arī pusaudžiem.

Sēžot vai sauļojoties liedagā, vecāki bieži vien ir aizņemti ar jaunumiem telefonos, tikmēr bērni netiek pieskatīti, un tad dažkārt atvases vienas pašas dodas jūrā.

Vecākiem jāsaprot, ka tikai mirklis un mazais cilvēks var nonākt zem ūdens, aizrīties un paša spēkiem nespēt piecelties vai pasaukt palīgā.

Nelaime var notikt pat seklā ūdenī - jebkuru, arī pieaugušo peldētāju var apgāzt negaidīts vilnis vai zemūdens straumes, nemaz nerunājot par bērnu.

Vecākiem būtu jāapzinās arī riski, kas rodas, izmantojot dažādus veikalos nopērkamos piepūšamos peldlīdzekļus. Pagājušā vasarā vairākas reizes mēs glābām bērnus vai jauniešus, kurus krasta vējš uz šāda peldlīdzekļa nesa jūrā.

Pagājušā gada jūlijā, apmēram 30 metrus no krasta, viens no maniem kolēģiem novērsa lielu nelaimi. Ūdenī no piepūšamās rotaļlietas iekrita mazs bērns. Glābējs paspēja nokļūt pie puisēna un izvilkt no apmēram metru dziļuma.

Kā vēlāk noskaidrojās, divus gadus veco zēnu, kas atradās uz peldlīdzekļa, no krasta pieskatīja vecmāmiņa, taču uz brīdi viņa bija novērsusies. Kad pēkšņi izveidojās kritiska situācija, par laimi tuvumā atradās glābējs.

No šā notikuma ir tikai viens nozīmīgs padoms - bērnus ir jāpieskata nepārtraukti, sevišķi, ja jūs atrodaties pie ūdens. Neļaujiet maziem bērniem pat nelielā dziļumā doties vieniem!

Kad pieaugušajiem aizrādām, cik svarīgi ir pieskatīt bērnus, no tuvinieku puses skan – es visu redzu, mans bērns dziļi neiet, nekas jau nenotiks.

Nereti bērni un jaunieši neievēro sarkanās bojas jūrā - norādes, cik tālu atļauts peldēt. Pagājušajā sezonā par peldēšanos aiz bojām ir sodītas sešas nepilngadīgas personas, kuras pat bīstamos laika apstākļos atradās aiz bojām. Visas personas tika nodotas Liepājas pašvaldības policijai.

Bērnus vienmēr piesaista ūdens. Visdrošāk mazajam atrasties seklā ūdenī - starp pieaugušo personu un krastu, tāpēc vecākiem iesakām doties līdzi jūrā.

Neļaujiet bērniem strauji mesties aukstā ūdenī, kad viņi sakarsuši saulē! Nereti vecāki savus mazuļus pēc sauļošanās kāpu aizsegā mudina ieskriet jūrā atvēsināties, taču tas arī ir bīstami.

Lai uzlabotu izpratni par drošību uz ūdens, glābēji ik vasaru pie sevis uzņem bērnu un skolēnu grupas no brīvdienu nometnēm. Pērn pie mums bija ieradušies aptuveni 300 bērnu un jauniešu, kuriem pastāstījām par mūsu darbu, parādījām inventāru, izskaidrojām glābēju signālkarodziņu nozīmi un mācījām vai skaidrojām drošības noteikumus uz ūdens.

Bērnu noklīšana pludmalē ir vēl viena problēma. Manuprāt, pludmalē trūkst kvalitatīvu bērnu rotaļu laukumu. Bērnu rotaļu iekārtas, kas izvietotas pludmales kafejnīcu teritorijā, ir nožēlojamā stāvoklī un tur mazos visbiežāk neviens īsti nepieskata. Katrs bērns tur var darīt, ko iegribas, kamēr vecāki atrodas kafejnīcā un bauda atslodzi. Pēc tam viņi vēršas pēc palīdzības pie mums, jo bērns ir pazudis kāpās vai pat devies uz pilsētu pie kāda cita sava radinieka.

Pludmales glābšanas dienests šajā sezonā, kā ierasts, pildīs tiešos darba pienākumus. Pieskatīsim atpūtniekus, lai ar viņiem nenotiktu nelaime. Taču atgādinām, ka visu vairākus kilometrus garo pludmali nav iespējams nepārtraukti pārskatīt un pamanīt visas kritiskās situācijas. Tāpēc visdrošāk atpūsties un peldēties tikai vietās jeb zonās, ko uzrauga pludmales glābšanas dienests.

Vēlreiz - nekad neļaujiet bērniem un arī pusaudžiem jūrā doties vieniem!

VECĀKI, SKAIDROJIET BĒRNIEM!

Liepājas pludmalē peldētājus par drošību informē vairākās vietās uzvilkti glābēju signālkarodziņi, kas atbilst pieņemtajiem Eiropas standartiem pludmalēs.

- Karodziņš, kuram puse ir sarkanas, puse - dzeltenas krāsas, vēstī, ka pludmalē strādā glābēji.

- Dzeltenās krāsas karodziņš brīdina par to, ka peldēties ir bīstami.

- Sarkans karodziņš nozīmē, ka peldēties aizliegts un pludmale ir slēgta.