Paziņo, cik Covid-19 slimnieki šobrīd ārstējas Liepājas Reģionālajā slimnīcā

Reģionālajās slimnīcas nemainīgi augsts Covid-19 pacientu skaits, liecina slimnīcu sniegtā informācija.

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase sacīja, ka otrdien slimnīcā ārstējas 22 Covid-19 slimnieki, no kuriem divi ievietoti Reanimācijas nodaļā. Lai arī patlaban Covid-19 slimnieku skaits ir uz pusi mazāks nekā janvāra beigās un pēdējās dienās viņu skaits nepalielinās, Grase skaidroja, ka par stabilitāti to tomēr nevar nosaukt, jo viens slimības uzliesmojums slimnieku skaitu var būtiski palielināt, vēsta LETA.

Viņa pavēstīja, ka patlaban Liepājas reģionālā slimnīcā ar Covid-19 ir slimi 17 darbinieki, vēl četri ir karantīnā.

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī otrdien ārstējas 32 Covid-19 pacienti. Pēdējā diennaktī stacionēti pieci Covid-19 pacienti un trīs izrakstīti.

SIA "Vidzemes slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila stāstīja, ka otrdien slimnīcā ārstējas 56 Covid-19 pacienti, trijiem no viņiem ir smaga slimības gaita.

Pagājušajā diennaktī slimnīcā stacionēti septiņi Covid-19 pacienti, no slimnīcas izrakstīti septiņi pacienti.

Brila piebilda, ka inficēšanās nav atklāta nevienam darbiniekam, bet pēc izveseļošanās darbā atgriezies viens darbinieks.

LETA jau vēstīja, ka pagājušajā diennaktī Latvijā stacionēti 88 Covid-19 pacienti, tostarp trīs pārvesti, bet kopumā stacionāros ārstējas 917 pacienti, kas ir par 22 mazāk nekā dienu iepriekš, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

No stacionāra pagājušajā diennaktī izrakstīti 93 pacienti, tostarp trīs pārvesti.

Kopumā pašlaik slimnīcās ārstējas 917 Covid-19 pacienti, tajā skaitā 837 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, kas ir par 14 šāda veida pacientiem mazāk nekā svētdien, un 80 - ar smagu slimības gaitu, kas savukārt ir par astoņiem mazāk nekā svētdien. Salīdzinoši visvairāk Covid-19 pacientu slimnīcās bija janvāra vidū, kad stacionāros aprūpi saņēma ap 1200 inficētie.

Kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā no stacionāriem kopā izrakstīti 7429 cilvēki.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 713 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 18 ar jauno koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Starp mirušajiem viens cilvēks ir vecumā no 35 līdz 40 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 65 gadiem, septiņi - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, četri - vecumā no 80 līdz 90 gadiem un vēl trīs - vecumā no 90 līdz 100 gadiem.

Pirmdien Latvijā veikti 12 908 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī nokrities no 8,7% līdz 5,5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 77 697, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1486 jeb 1,91% no reģistrētajiem inficētajiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 10 270 personas. 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 538,4 gadījumi.