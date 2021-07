Pasaulslavenā korejiešu dziedātāja Youn Sun Nah augustā koncertēs Liepājā

Atsākoties Liepājas koncertzāles īpašo notikumu sērijai “Pasaule Lielajā dzintarā”, 7. augustā pulksten 20 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" notiks ilgi gaidītais korejiešu dziedātājas Youn Sun Nah koncerts, kas būs mākslinieces vienīgā pieturvieta Ziemeļeiropā šī gada tūres ietvaros, informē SIA “Lielais Dzintars” sabiedrisko attiecību vadītāja Elizabete Hartmane.

Koncerts iepriekš bija plānots 2020. gada 30. maijā un iepriekš iegādātās biļetes ir derīgas pārceltā pasākuma apmeklējumam. Mūziķu pieejamības dēļ mainīts iepriekš izziņotais mākslinieku sastāvs un koncerta programma. Ņemot vērā uz pasākumu jau iepriekš iegādāto biļešu skaitu, pasākuma organizators koncerta apmeklējumu var nodrošināt tikai personām, kuras pārslimojušas covid-19 infekciju vai noslēgušas vakcinācijas kursu.

“Brīnums”, “valdzinājums” “pasaules klases dziedātāja” - šie ir tikai daži no cildinošajiem apzīmējumiem, ko korejiešu vokālistei Youn Sun Nah velta starptautiskā prese. Savas teju 30 gadu ilgās starptautiskās karjeras laikā viņa ir kļuvusi par vienu no spožākajām mūsdienu džeza dziedātājām pasaulē. Ar savu universālo, bet individuālo stilu, kurā džezs veiksmīgi apvienojas ar popmūziku un elektroniku, mūziķe tradicionālajam vokālajam džezam piešķīrusi jaunas krāsas un sasniegusi līdz šim nedzirdētus muzikālos apvāršņus. “Visā mūzikas vēsturē ir tikai nedaudz dziedātāju, kuriem ir talants apvērst mūzikas žanru kājām gaisā: Nina Simone, Nora Džonsa, Eimija Vainhausa - un tikpat talantīga un apbrīnojama ir korejiešu dziedātāja Youn Sun Nah,” dziedātāju raksturo mūzikas kritiķi.

Dziedātājas kristāldzidrā, maigā balss, franču šansona izsmalcinātība un nepārspējamās vokālās variācijas ļauj džezam raksturīgās minimālās formas pārvērst spēcīgās emocijās, tīrā elegancē un maģijā. Vācu medijs ZDF Heute Magazine par Youn Sun Nah teicis: "Šī sieviete ir vokāls brīnums, absolūti satriecoša", savukārt franču laikraksts “Le Figaro” atzinis, ka dziedātājai piemīt "viena no skaistākajām mūsdienu džeza balsīm".

Dziedātājas jutekliskā balss un īpašā personība iekarojusi cilvēku sirdis visā pasaulē. Youn Sun Nah aizvadījusi vairāk nekā 500 koncertus visos pasaules kontinentos, no kuriem lielākā daļa bijuši pilnībā izpārdoti. 2014. gadā viņa dziedāja arī ziemas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā Sočos.

Liepājā Youn Sun Nah uzstāsies kopā ar savu ilggadējo skatuves partneri, leģendāro zviedru ģitāras virtuozu Ulfu Vakeniusu (Ulf Wakenius), kurš pazīstams arī kā kanādiešu džeza pianista Oskara Pētersona (Oscar Peterson) pēdējais ģitārists. Pētersons Ulfu raksturojis kā vienu no labākajiem mūsdienu ģitāristiem visā pasaulē. Viņš ir mūziķis, kurš spēj radīt kā intīmas noskaņas, tā arī likt savai ģitārai skanēt kā orķestrim. Youn Sun Nah un Ulfa Vakeniusa tandēmu kritiķi dēvē par īstu māksliniecisko dārgakmeni, kurš uz skatuves sasniedz teju telepātisku saskaņu (Libération). “Lielajā dzintarā” viņi uzstāsies ar labākajiem skaņdarbiem no abu ilggadējās sadarbības un kopā izdotajiem mūzikas albumiem (Voyage, Same Girl, Lento), kā arī skaņdarbiem no dziedātājas jaunākā albuma Immersion.

Koncerts “Lielajā dzintarā” būs mākslinieces vienīgā uzstāšanās Ziemeļeiropā. 2019. gada laikā pasaules koncerttūres ietvaros dziedātāja ar vairāk nekā 70 koncertiem uzstājusies Korejā, Spānijā, Francijā, Vācijā, Turcijā, Šveicē, Amerikas Savienotajās Valstīs, Čehijā, Nīderlandē, Kanādā, Beļģijā un Polijā. Latvijā Youn Sun Nah iepriekš viesojusies 2012. gadā festivāla Rīgas Ritmi ziemas koncertu sērijas ietvaros.

Sērijas “Pasaule Lielajā dzintarā” nākamais notikums “Spāņu flamenko. Ģitāras un dejas” gaidāms jau š.g. 4. septembrī plkst. 19.00, kad flamenko maģiju uz Liepājas koncertzāles skatuves dēļiem uzburs izcili žanra meistari no Seviljas Spānijā.

INFORMĀCIJA PASĀKUMA APMEKLĒTĀJIEM:

Ņemot vērā uz pasākumu jau iepriekš iegādāto biļešu skaitu, pasākuma organizators koncerta apmeklējumu var nodrošināt tikai personām, kuras:

• ir vakcinējušās pret Covid-19;

• pēdējā pusgada laikā ir pārslimojušas Covid-19;

Apmeklējot pasākumu, katram apmeklētājam, t.sk. bērniem un jauniešiem, pie ieejas jāuzrāda drošības līmenim atbilstošs covid-19 sertifikāts, personu apliecinošs dokuments un pasākuma ieejas biļete. Pasākuma apmeklējuma laikā nav jālieto sejas aizsargmaska.

Koncertzāle “Lielais dzintars” atvainojas apmeklētājiem, kuriem jau bija iegādātas biļetes, bet nav iespēja uzrādīt minēto sertifikātu un apmeklēt pasākumu. Lai atgrieztu iegādātās biļetes, aicinām sazināties ar koncertzāles informācijas centru. Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai: 11.00-17.00, sestdienās, svētdienās: 10.00-15.00. Tālrunis: +371 634 24 555, E-pasts: info@lielaisdzintars.lv