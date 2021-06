Partijas Kustība “Par!”, Jaunā Vienotība un "Progresīvie" gatavas konstruktīvi strādāt jaunajā Liepājas domē

Kustība “Par!”, Jaunā VIENOTĪBA un "PROGRESĪVIE" ir gatavas sastrādāties ar citām partijām un veidot sadarbību ar Saeimu un valdību. Pirmās sadarbības sarunas ar Liepājas partiju un Latvijas reģionu apvienību ir notikušas.

No partiju Kustība “Par!”, "Jaunā Vienotība" un "PROGRESĪVIE" saraksta ievēlētā deputāte Dace Bluķe kopā ar Jaunās Vienotības līderi Liepājā Kārli Strautiņu 8. jūnijā tikās ar Gunāru Ansiņu no Liepājas partijas, Jāni Vilnīti un Ati Deksni no Latvijas Reģionu apvienības.

Sarunu gaitā pārrunāti prioritārie jautājumi, ko trīs partiju saraksts vēlas realizēt no savas programmas, un ar programmas realizāciju saistītais darbs komitejās un komisijās - Pilsētas attīstības un Izglītības, kultūras un sporta komitejās, kā arī Kultūras lietu, Sporta, Izglītības, Jaunatnes lietu, Transporta infrastruktūras un Vides komisijās, informē Kustība “Par!” Liepājas nodaļas vadītājs Uldis Zupa.

Kustība “Par!”, "Jaunā Vienotība" un "PROGRESĪVIE" respektē Liepājas vēlētājus, kuri pārliecinošā vairākumā savas balsis atdeva Liepājas partijai, un atbalsta Gunāra Ansiņa kandidatūru mēra amatam. Deputāte D. Bluķe norāda: “Liepājas domē ievēlēti spēcīgi politiskie spēki vai indivīdi. Redzu, ka visi gribam strādāt liepājnieku labā, un sadarbība starp ievēlētām partijām noteikti ir iespējama.”

Visas trīs partijas apliecina savu gatavību diskutēt un meklēt kopīgus risinājumus arī citu partiju iecerēm, kas 4000 zīmju programmā tiešā veidā nav ierakstītas, norādot, ka nav liepājniekiem svarīgu neatrisināmu jautājumu - ir tikai vēlēšanās vai nevēlēšanās sadarboties.

“Es Daci pazīstu jau ilgāku laiku. Viņa ir lieliska profesionāle, un visas mūsu priekšvēlēšanu kampaņas laikā apliecināja spēju sadarboties ar trīs partijām un atrast izeju arī jautājumos, kuros mums bija atšķirīgi viedokļi. Uzskatu viņu par ļoti vērtīgu ieguvumu Liepājas domes sastāvam”, apgalvo Kārlis Strautiņš.

Tāpat D. Bluķe norāda, ka trīs partiju apvienotais saraksts varētu būt ļoti labs partneris Liepājas sadarbībai ar valdību un Saeimu, jo divas no trīs saraksta partijām strādā Saeimā un valdībā - Kustība “Par!” un "Jaunā Vienotība".