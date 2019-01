Par šaudīšanos ar pneimatisko ieroci Liepājā četrām personām piespriež nosacītu sodu

Kurzemes rajona tiesa Liepājā piespriedusi nosacītus cietumsodus četrām personām, kas 2017.gada 18.novembrī Liepājā vairākkārtēji šaudījās ar pneimatisko ieroci, liecina publiski pieejamais anonimizētais tiesas spriedums.

Tajā norādīts, ka 2017.gada 18.novembrī laika posmā no plkst.20 līdz plkst.23.40 personas grupā, lietojot alkoholiskos dzērienus, pārvietojās ar automašīnu pa Liepāju, traucējot sabiedrisko kārtību, cilvēku mieru, uzņēmumu darbību, bojājot mantu, kā arī nodarot miesas bojājumus cilvēkiem.

Spriedumā skaidrots, ka personas ar pneimatiskām pistolēm šāva pa atvērtiem automašīnas logiem, sabojājot vairākus autobusu, māju logu, un automašīnu stiklus. Notiesātie arī uzbruka kādam cilvēkam, kurš bija apstādinājis automašīnu, lai noskaidrotu notiekošā apstākļos. Cietušajam tika iešauts sejā ar pneimatisko pistoli.

Tiesa nolēma trīs personām piespriest nosacītu cietumsodu uz astoņiem mēnešiem, savukārt vienai personai - uz septiņiem mēnešiem. Tāpat notiesātajiem solidāri būs jāatlīdzina nodarītie zaudējumi vairāk nekā 4600 eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka 2017.gada 18.novembrī Liepājā braucošam pilsētas sabiedriskajam autobusam "Solaris", iespējams, ar gaisa pistolei līdzīgu priekšmetu tika iešauts pa kreisās puses loga stiklu, to bojājot, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā.. Tai pat dienā uz kādu vīrieti no braucošas automašīnas "BMW" ar pneimatisko ieroci tika raidīti četri šāvieni. Tāpat no tādas pašas automašīnas tika mests ar pudeli un arī raidīti šāvieni ar pneimatisko ieroci pa automašīnu, ko vadīja 1974.gadā dzimis vīrietis. Viņam konflikta laikā nodarīti miesas bojājumi.

Tāpat kāds vīrietis konstatējis, ka viņa automašīnai ir sabojāts aizmugurējais stikls - tajā bija divi caurumi un plaisas.

Nākamajā dienā tika konstatēts, ka vēl kādai automašīnai ir izsists aizmugurējais stikls, kādai ēkai bojātas četras stikla sienas, dažiem dzīvokļiem bojāti stikli. Toreiz policija pieļāva, ka minētie bojājumi varētu būt radušies no šāvieniem ar pneimatisko ieroci.

Saistībā ar minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem policija aizturēja piecas personas - 1998. un 1990.gadās dzimušas sievietes, kā arī 1997., 1985. un 1991.gadā dzimušus vīriešus.