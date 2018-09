Par Liepājas mēra nomaiņu pagaidām skaidrs vien izmaiņu pabeigšanai nospraustais datums

Liepājas mēra nomaiņai, Uldi Sesku (Liepājas partija) aizstājot uzņēmējam, biedrības "Liepājnieki" valdes priekšsēdētājam Jānim Vilnītim (LRA), būtu jānotiek līdz 31.oktobrim, intervijā "Latvijas Avīzei" sacījis Vilnītis, sīkāk informāciju neprecizējot, vēsta LETA.

"Līdz šim vadīju Liepājas Speciālo ekonomisko zonu un "Liepājas papīra" uzņēmumu. Akcionāru sapulcē nolikšu uzņēmuma vadītāja pilnvaras, tālāk ar Seska kungu ir vienošanās - gan džentlmeniska, gan rakstiska -, lai novembrī pārņemtu Liepājas domes priekšsēdētāja pienākumus," piebildis politiķis.

Taujāts, ko viņš grib mainīt pilsētā, Vilnītis paziņojis, ka "lielas iestrādes notikušas jau pēcvēlēšanu periodā": "Brīvajā ekonomiskajā zonā ir sasniegumi, piesaistot kravas. Jau parakstīta vienošanās par "Liepājas metalurgu", kur veidos industriālo parku. Tas ir svarīgi, lai sakārtotu 120 hektāru teritoriju, un pie durvīm ir investori, kuri gribētu daļā platības sākt saimniekot. Karostas industriālajā parkā jau ceļ rūpnīcu, izteikta vēlēšanās būvēt vēl. Liepāja lejupslīdē atsitās pret dibenu, tagad no tā lienam ārā. Cik ātri, cik veiksmīgi, tas būs atkarīgs no manis, no koalīcijas partiju kolēģiem."

Arī Sesks par varas maiņu izteicies gana piesardzīgi: "Šāda vienošanās starp Liepājas partiju un biedrību "Liepājniekiem" bija. Norunājām, ka pēc 6.oktobra paskatāmies 13.Saeimas vēlēšanu iznākumu. Pēc tam Liepājas domē izvērtējam, ko vairāk kā gada laikā paveicis Uldis Sesks un priekšsēdētāja trīs vietnieki. (...) Pēc atklātas sarunas seko vienošanās par pozīciju izmaiņām domē. Tas acīmredzot skar ne tikai mēra amatu, bet, iespējams, arī pārbīdes vietnieku posteņos, atbildību un funkciju pārdali."

"Šajā brīdī nekomentēšu, ko tālāk darīšu es. Scenāriji var būt vairāki. No visām iesaistītajām personām man katrā ziņā ir vismazāk uztraukumu par tālāko nākotni. Nav izslēgts, ka man būs aktuāli nacionālo vēlēšanu rezultāti tajā ziņā, ka iesaistīšos procesos, kas jādara kaut vai tāpēc, ka esmu ZZS apvienības partneru Liepājas partijas valdes priekšsēdētājs," teicis Sesks.