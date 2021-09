"Oranžās brīvdienas" un gastronomisks sajūtu pasākums jau šo sestdien "BB wakepark"

25. septembrī ar pasākumu sērijas “Pasaules sajūtas” pēdējo epizodi “BB wakepark” noslēgs savu aktīvo vasaras sezonu. Beberliņu priežu ielokā varēs baudīt izmeklētus ēdienus un dzērienus, kā arī brīvdabas koncertus. Jau no pulksten 13:00 par labu garastāvokli rūpēsies DJ All-Viss, bet vakarā būs iespēja piedzīvot apvienības “Oranžās brīvdienas” un DJ Ninas Elektrichkas uzstāšanos, portālu "ReKurZeme" informē "BB wakepark" vadītāja Santa Vēvere.

“BB wakepark” ir ne tikai aktīvās atpūtas parks, kur var nodarboties ar veikbordu, skeitbordu minirampā, kā arī izmēģināt savus spēkus piepūšamajā ūdens atrakciju parkā. Te tiek gaidīts ikviens, kas grib vienkārši baudīt skaisto apkārtnes ainavu un uz brīdi ļauties atpūtai. Ja gribas ko mierīgāku, šeit var pamēģināt SUP dēļus un laivas, ar ko lēni slīdēt pāri Beberliņu karjeram, izbaudīt relaksāciju pirtī, vai siltā ūdens kublā, vai arī pēc pastaigas pa Beberliņu meža parku, nobaudīt lielisku maltīti veikparka kafejnīcā, kur pieejama visai izmeklēta ēdienkarte.

Šo vasaru veikparks iesāka ar jaunu pasākumu sēriju – “Pasaules sajūtas”, kur aicināja plašo pasauli baudīt tepat Latvijā. Tas ir muzikāls, gastronomisks un atspirdzinošs garšu un sajūtu pasākums, kas vasaras garumā norisinājās jau trīs reizes, ļaujot sajust kaut ko no tādām eksotiskām pasaules vietām kā Meksika, Karību salas, Āzija, Itālija, arī Vācija un Beļģija. “BB wakepark” jau viesojušies mariachi grupa un Laimis Rācenājs, skanējušas ir indiešu rāgas virtuozā čellista Ērika Kiršfelda izpildījumā, publiku priecējuši arī dziesminieki Chris Noah un Normunds Karpičs. Baudīta ir gan meksikāņu, gan vācu, itāļu un Āzijas virtuve, labāko Latvijas bārmeņu izpildījumā ir iepazīti neparasti dzērieni.

25. septembrī “BB wakepark” ar pēdējo šīs sērijas epizodi noslēgs savu nu jau devīto vasaras sezonu. “Baudīsim skaistu mirkļu piepildītu dienu ar gardiem ēdieniem no Havaju salām un ASV, kā arī izcilām austerēm no “Fans of Oyster”, ar kurām jūs cienās lieliskais Mārtiņš Reinis. No Latvijas izcilāko bārmeņu vidus mūs atkal ar fantastiskiem kokteiļiem lutinās Gvido Elksnis, Rihards Onzuls un Māris Liepa. Un tam visam kulminācijā – “Oranžo brīvdienu” koncerts lieliskai sezonas noslēguma ballītes atmosfērai!” stāsta “BB wakepark” saimniece Santa Vēvere. Lai gan par vasarīgiem deju ritmiem rūpēsies šobrīd viens no vadošajiem Latvijas funky breaks un funk dīdžejiem – DJ All-Viss, vakara noslēgumā uz BB brīvdabas skatuves uzstāsies arī elektroniskās deju mūzikas DJ Nina Elektrichka, un varēs sildīties arī pie dzīvās uguns, apmeklētāji ir aicināti saģērbties silti.

Pasākums ir apmeklējams bez maksas, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus.