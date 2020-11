Oktobrī Liepājas ostas uzņēmēji strādājuši stabili un pārkrāvuši nedaudz vairāk kā gadu iepriekš

2020. gada oktobrī Liepājas ostas stividorkompānijas pārkrāvušas 618 106,87 tonnas visdažādāko kravu, kas ir par 0,5% vairāk nekā gadu iepriekš. Kā uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, šogad nevienu mēnesi nav bijis kā vienmēr un to nosaka ļoti daudzi un dažādi apstākļi – izmaiņas tirgū un noteiktu preču pieprasījumā, ģeopolitiskā situācija un noteikti arī epidemioloģiskā situācija. “Nemainīga ir tikai Liepājas ostas uzņēmēju spēja kā vienmēr pielāgoties esošai situācijai un nodrošināt jaunu kravu piesaisti, lai strādātu stabili.”

Arī oktobrī lielākā kravu grupa Liepājas ostā bija beramkravas 452,7 tūkst. tonnas. 294,9 jeb 65,14% veido graudi un citi lauksaimniecības produkti. Stabila ir celtniecības materiālu plūsma 69,6 tūkst. tonnas, kas veido nedaudz vairāk kā 11 % no visām kravām jeb 15,4 % no beramkravām. Sākoties ziemas sezonai pieprasītas ir enerģētikas kravas – koksnes šķelda oktobrī eksportēta 30,6 tūkst. Tonnu apjomā, bet nozīmīga ir jauna kravu grupa, kas ievērojami palielinājusi savu īpatsvaru kopējā kravu sortimentā – koksnes granulas – 28,3 tūkst. tonnas. LSEZ SIA “Ekers Stividors” valdes loceklis Gatis Svētiņš atzīst, ka valda liela neziņa, jo ikdienas darbu vistiešāk ietekmē notiekošais pasaules un Eiropas ekonomikā. “Protams, ka plānojam attīstību, slēdzam līgumus par kravu piesaisti, lai nodrošinātu stabilu ikdienas darbību.” LSEZ SIA “Ekers Stividors” oktobrī pārkrāva 201 592,89 tūkst. tonnu, kas ir par 46,5 % vairāk nekā gadu iepriekš. Otra lielākā ostas stividorkompānija LSEZ SIA “Liepāja Bulk Terminal Ltd.” Oktobrī pārkrāva 191 988,47 tūkst. tonnas, kas ir mazāk nekā gadu iepriekš, portālu "Rekurzeme" informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Otra lielākā kravu grupa ir ģenerālkravas – 121,7 tūkst. tonnu jeb 19,7% no visām oktobrī Liepājas ostā pārkrautajām kravām. Ģenerālkravu grupā dominē ro-ro kravas, ko nodrošina regulārā prāmja satiksme starp Liepāju un Travemindi Vācijā. Vīrusa izplatības dēļ ir ievērojami samazinājies pasažieru skaits, bet kravu plūsma ir stabilizējusies un nedaudz pieaug. To apliecina arī prāmju kompānijas Stena Line paziņojums par turpmāku savas darbības paplašināšanu maršrutā Traveminde-Liepāja. Nākamā gada pirmajā pusē pašreizējos kuģus aizstās ar diviem moderniem RoPax kuģiem, kas ļaus par 40 procentu palielināt kravu ietilpību, saīsinās šķērsošanas laiku no 27 līdz 20 stundām un piedāvās fiksētu grafiku ar 12 reisiem nedēļā.

Kā oficiālajā Stena Line paziņojumā norāda atbildīgais par kompānijas Latvijas maršrutiem Johans Edelmans, plānotie uzlabojumi ir atbilstoši klientu pieprasījuma pieaugumam Baltijas jūras reģionā. Atgādināsim, ka sākot ar 13.augustu, prāmju operators Stena Line uzsāka jaunu, uz kravu pārvadājumiem orientētu maršrutu starp Latviju, Zviedriju un Vāciju, jau esošajā maršrutā Liepāja-Traveminde pievienojot piestāšanu Kārlskrūnas ostā. To atzinīgi novērtējuši vairāki Liepājā strādājošie ražošanas uzņēmumi ar skandināvu kapitālu, kas lielāko daļa savas saražotās produkcijas eksportē.

Ro-ro kravu apstrādi Liepājas ostā nodrošina LSEZ SIA “Terrabalt”. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Āris Ozoliņš apliecina, ka pieprasījums pēc prāmju pārvadājumiem pieaug un uzņēmuma kopējā darbībā tieši ro-ro kravas oktobrī veido 85% no visām pārkrautām kravām. Kopumā oktobrī LSEZ SIA “Terrabalt” pārkrāva 104 936,62 tūkst. tonnu, kas ir par 9 % vairāk nekā 2019. gada oktobrī. Grūtāks periods uzņēmumam bijis pavasarī, kad līdz ar Covid-19 pandēmiju darbu pārtraukušas daudzas rūpnīcas un samazinājies preču pieprasījums.

2020. gada desmit mēnešos Liepājas ostā pārkrauto kravu apjoms ir 5,3 milj. tonnu, kas ir par 10,5 % mazāk nekā 2019. gada tādā pat periodā. Tas saistīts gan ar tirgus nosacījumu izmaiņām, gan ar noteiktu preču pieprasījuma samazināšanos t.sk. Covid-19 vīrusa ietekmi.