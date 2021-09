Oktobra izskaņā notiks pastaiga "Izgaismotā Liepāja"

Lai tumšajā rudens laikā liepājniekiem un pilsētas viesiem sniegtu iespēju neparastā veidā izbaudīt Liepājas šarmu, to iepazīt no jauna un ierastās vietas ieraudzīt citā gaismā, no 21. līdz 24. oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldība aicinās izbaudīt jau otro pastaigu “Izgaismotā Liepāja”.

Četru vakaru garumā liepājnieki un pilsētas viesi varēs aplūkot gaismās pārvērsto Liepāju un kājām izstaigāt daudzveidīgu un aizraujošu gaismas objektu maršrutu, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Tāpat kā iepriekšējā reizē, arī šoreiz daudzveidīgos gaismas objektus veidos gaismas un video mākslinieki no Liepājas un visas Latvijas. Pastaigas laikā būs izgaismotas ēku fasādes, tiks izmantoti gan lieljaudas gaismas stari, gan lāzeri un video projekcijas.

Šogad pirmo reizi tiks izgaismota arī pilsētas domes ēka, uz kuras Liepājas gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis stāstīs Liepājas stāstu. Krāsaina instalācija “Gaismas Ziedi” uzplauks Jāņa Čakstes laukumā, savukārt dzejas pastaiga “Spuldzēs aizdegts prieks” aicinās ieklausīties Ziemeļnieka, Austras Skujiņas, Birutas Skujenieces, Erika Ādamsona un arī šī gada jubilāra – Aleksandra Čaka dzejā. Pastaigas laikā tiks izgaismota Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle, kā arī citas vietas un ēkas Liepājas pilsētvidē.

Objekti būs apskatāmi katru pasākuma dienu no plkst. 19.00 līdz plkst. 23.00.

Pastaigas ietvaros norisināsies arī pilsētvides video projekciju grafikas konkurss “Miers/nemiers” par godu Liepājas gatavošanās procesam Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa otrajai kārtai.

Pilsētas izgaismošanā aicināti iesaistīties arī pilsētas uzņēmumi un iedzīvotāji, pie savu ēku un īpašumu fasādēm, logiem un durvīm izveidojot kādu gaismas objektu.

Aicinām sekot līdzi aktualitātēm Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā, kur jau drīzumā tiks publicēts pastaigas maršruts un sīkāks apraksts par gaismas objektiem.

Pastaigu “Izgaismotā Liepāja” organizē Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” sadarbībā ar uzņēmumu “UNTITLED originals”. Pastaiga "Izgaismotā Liepāja" 2020. gadā saņēma "Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvu" kā izcilākais notikums Kurzemē.