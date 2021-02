Noslēdzies Liepājas skolēnu konkurss "Skolēni eksperimentē"

24. februārī noslēdzās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC), Liepājas bioloģijas metodiķes Aijas Skinčas un izglītības iestāžu kopēji veidotais konkurss 5. - 6. klašu skolēniem "Skolēni eksperimentē". Konkursa mērķis ir padziļināt zināšanas un veicināt skolēnos interesi par pētniecību dabas zinātnēs, uzdrošināties mēģināt pētīt pašiem.

Konkurss šādā sadarbības formā notiek jau trešo gadu, bet šis ir pirmais gads, kad tas tika organizēts attālinātā formātā – ZOOM platformā un tajā piedalījās skolēni no piecām Liepājas izglītības iestādēm. Skolēni patstāvīgi vai ar skolotāja, vai vecāku atbalstu izvēlējās eksperimentus, tos nofilmēja un iesūtīja konkursa žūrijai, portālu "Rekurzeme" informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra vadītāja Kristīne Pujāte.

Noslēguma pasākumā dalībnieki atskatījās uz eksperimentu fragmentiem un tika paziņoti uzvarētāji - pirmo vietu konkursā pārliecinoši izcīnīja Liepājas Raiņa 6. vidusskolas skolēns Francis Grava, otrajā vietā godpilni ierindojās Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolniece Paula Roliča un trešo vietu ieguva Rihards Zintis Krūmiņš no Liepājas pilsētas Centra sākumskolas. Atzinības rakstus saņēma Karlīna Rudzīte no Liepājas Katoļu pamatskolas un Sabīne Treilība no J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas.

Skolēni saņēma atzinības rakstus un balvas – eksperimentu kastes, lai izziņas prieks un eksperimentēšanas gars nebeidzas! Organizatori saka lielu paldies visiem dalībniekiem par uzņēmību un piedalīšanos. Turpiniet pētīt, izzināt un eksperimentēt!