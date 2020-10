No 1. novembra gaidāmas izmaiņas maršrutā Liepāja–Skrunda–Kuldīga

Sakarā ar ceļa stāvokļa uzlabošanos no 2020. gada 1. novembra maršruta Nr.7402 Liepāja–Skrunda–Kuldīga autobuss, kas no Kuldīgas autoostas no pirmdienas līdz sestdienas izbrauc plkst.8.00, galapunktā pienāks plkst.10.15.

Tāpat reiss, kas Liepājas autoostā no pirmdienas līdz sestdienai tiek uzsākts plkst.10.45, tiks noslēgts plkst.13.00. Līdz šim autobusi galapunktā pienāca attiecīgi plkst.10.35 un 13.20, portālu "Rekurzeme" informē Valsts SIA Autotransporta direkcija Sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.