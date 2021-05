Nākamnedēļ "Liepājas tramvajs" izsolīs divus vecos tramvaju vagonus

Nākamajā piektdienā, 4.jūnijā, plkst.10 SIA "Liepājas tramvajs" izsolīs divus tramvaju vagonus, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Tostarp uzņēmums izsolīs 1979.gadā ražotu tramvaja vagonu "Tatra KT4D" un 1983.gadā ražotu vagonu "Tatra KT4D", vēsta LETA.

Izsoles sākumcena noteikta 10 000 eiro apmērā, bet izsoles solis noteikts 5000 eiro.

Izsolei var pieteikties līdz 4.jūnija plkst.9, bet pati izsole notiks "Liepājas tramvajs" teritorijā, Rīgas ielā 54A, Liepājā.

Kā ziņots, Liepājā no marta sākuši kursēt jaunie tramvaji.

Zemās grīdas tramvaji speciāli pēc Liepājas pasūtījuma tiek ražoti Horvātijas rūpnīcā "Končar Electric Vehicles Inc". Viena tramvaja vagona garums ir 20,7 metri, augstums 3,4 metri bez pantogrāfa un sver 28 tonnas. Maksimālo ātrumu tramvajs var attīstīt līdz 70 kilometriem stundā (km/h), taču drošības nolūkos pilsētvidē tas ir ieprogrammēts tā, lai ātrums nepārsniegtu atļauto braukšanas ātrumu 50 km/h.

Atšķirībā no līdz šim ekspluatētajiem vagoniem jaunie tramvaji ir īpaši pielāgoti vieglai iekļūšanai gan vecākiem ar bērnu ratiņiem, gan personām ar kustību traucējumiem. Tramvaja vagoni ir aprīkoti arī ar mūsdienīgu pasažieru apziņošanas sistēmu, videonovērošanu, gaisa kondicionēšanas iekārtām un biļešu kompostieriem.

Patlaban Liepāja no Horvātijas koncerna "Končar Electric Vehicles Inc" saņēmusi trīs no sešiem sākotnēji pasūtītajiem jaunajiem tramvajiem, savukārt līgums noslēgts par kopskaitā 12 jaunās paaudzes zemās grīdas vagonu iegādi līdz 2022.gadam, kā arī vēl divu vagonu iegāde tiek plānota nākamajā projekta posmā. Plānots, ka ceturtais jaunais tramvaja vagons Liepāju sasniegs marta nogalē, norādīja Rjabcevs.