Mudina atzīmēt aktīvās riteņbraukšanas sezonas noslēgumu velorogaininga sacensībās "Nakts Velobums"

Jau otro gadu Eiropas Sporta nedēļas ietvaros liepājniekiem un pilsētas viesiem ir iespēja bez maksas pievienoties dinamisko velorogaininga sacensību “Nakts Velobums” dalībnieku pulkam. Pasākums Liepājā norisināsies 26. septembra vakarpusē ar startu pie LOC baseins&SPA, kurās riteņbraucēju draugu, kolēģu un ģimeņu komandas varēs atklāt pilsētu no jauna un kuplā skaitā atzīmēt aktīvās velosezonas noslēgumu. Organizatori aicina dalībniekus pieteikt dalību līdz 21. septembrim mājaslapā veloronis.lv/nakts-velobums, informē Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldēšanas kluba “VeloRonis” valdes priekšsēdētāja Inga Krivcova.

“Nakts Velobums” pilsētvidē būs viens no četriem lielākajiem bezmaksas Eiropas Sporta nedēļai veltītajiem pasākumiem Liepājā šoruden. Gluži tāpat kā pērn, arī šogad dalībnieki pēc individuāla komandas starta naktī pārvietosies ar velosipēdiem, lai ar mobilo aplikāciju vāktu punktus un atzīmētos pēc iespējas vairāk kontrolpunktos visā pilsētas teritorijā.

Šogad organizatori, domājot par komandām ar jaunākajiem velobraucējiem, sacensībās ieviesuši vienas stundas norises ilguma vērtējuma “Jauno ģimeņu” grupu.

Dalībnieki līdz 21. septembrim aicināti iepazīties ar sacensību nolikumu mājaslapā veloronis.lv un reģistrēties kādā no šīm ieskaites grupām:

• Jauno ģimeņu – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 7 gadu vecumam, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma).

• OPEN – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem bez vecuma ierobežojuma. Komandā jābūt vismaz vienai pilngadīgai personai.

• Sievietes – komandā no 2 līdz 5 sievietēm bez vecuma ierobežojuma. Komandā jābūt vismaz vienai pilngadīgai personai.

• Ģimeņu – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem un vismaz vienu bērnu līdz 14 gadu vecumam. Komandā jābūt vismaz vienai pilngadīgai personai.

• Veterāni – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, visi vecumā virs 55 gadiem.

Organizatori aicina dalībniekus pieteikties sacensībām laicīgi internetā, jo jauni dalībnieki klātienē varēs pieteikties ierobežotā skaitā jeb līdz tiek izsniegtas visas organizatoru iepriekš izdrukātās sacensību kartes.

Dalībniekiem sacensību reģistrācijā tiks izsniegta sacensību karte mērogā 1:15000 (A3 formāts). Kartes pamatne būs veidota no karšu izdevniecības “Jāņa sēta” materiāliem. Katrai komandai tiks piešķirta viena karte, kas izgatavota no ūdensizturīga materiāla. Punktu vērtības kartē no 2 līdz 10.

“Nakts Velobuma” formāts, kontrolpunktu atzīmēšanas kārtība, norises ilgums (vienas un divu stundu) un vērtēšanas grupas būs līdzīgas “Latvijas orientēšanās nakts” sacensību formātam, tikai kontrolpunkti būs izvietoti plašākā teritorijā un sacensība būs dinamiskāka. Velorogaininga sacensības sniegs iespēju ikvienam dalībniekam bez maksas iepazīt pilsētu no cita skatu punkta un iesaistīties aizraujošā pasākumā, kas garantēs atpūtu un jautras aktivitātes visām gaumēm, un savu zināšanu pārbaudi.

Sacensības norisināsies saskaņā ar Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) apstiprinātajiem noteikumiem rogainingā. Rogainings ir komandu orientēšanās sports apvidū garā distancē, kurā komandai divu līdz piecu dalībnieku sastāvā jāapmeklē kontrolpunkti izvēles secībā noteiktā laikā. Komandas uzdevums ir, orientējoties apvidū ar kartes un kompasa palīdzību, iegūt pēc iespējas vairāk ieskaites punktus, kuri tiek piešķirti par kontrolpunktu apmeklēšanu. Kontrolpunktiem ir dažādas ieskaites punktu vērtības, ko parasti apzīmē ar pirmo ciparu kontrolpunkta numurā. Komandas četrās dažādās ieskaites grupās tiek vērtētas pēc iegūto punktu summas. Atzīmēšanās kontrolpunktos tiek veikta ar Qrenteering mobilo aplikāciju – nolasot QR kodus kontrolpunktos. Sacensību dienā katrai komandai nepieciešams uzlādēts vismaz viens Android vai iOS mobilais telefons ar iespēju uzstādīt aplikāciju.

Pēc pasākuma rezultātu apkopošanas notiks katras vērtējuma grupas trīs ātrāko komandu apbalvošana.

Septembra nogalē Eiropas Sporta nedēļas ietvaros norisināsies vēl trīs pasākumi, kuri ir piemēroti jebkurai vecuma grupai. Organizatori dalībniekiem nodrošina iespēju startēt bez maksas visos pasākumos.

Piektdienas, 25.septembra, vakarpusē pie LOC Manēžas tiks dots starts Latvijas orientēšanās nakts sacensībām, kurās dalībnieki pārvietojoties kājām ar mobilo aplikāciju varēs vākt punktus un atzīmēties kontrolpunktos.

Sestdienas, 26. septembra, vakarpusē papildus “Nakts Velobumam” pie LOC baseins&SPA tiks dots starts vienlaicīgi arī vēl vienam pasākumam – Nakts peldējumam telpās, kas būs jautrs pusstundas peldējums baseinā.

Savukārt svētdienas, 27. septembra, pusdienlaikā pie Beberliņu ūdenskrātuves Eiropas Sporta nedēļu Liepājā noslēgs “BeActive pārgājiens” ar orientēšanās elementiem. Pārgājienā tiks piedāvāta 5 km ģimenes trase un 15 km BeActive pārgājiens, kas vedīs pa dažādām interesantām vietām un objektiem.

Visu Eiropas Sporta nedēļas nogales pasākumu organizatori aicina liepājniekus iepriekš veikt dalības reģistrāciju internetā, kas ļautu laicīgi noteikt aptuveno interesentu skaitu un sagatavot sacensībām nepieciešamos materiālus.

Eiropas Sporta nedēļas nogales pasākumus Liepājā organizē veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” un Latvijas Orientēšanās federācija ar Latvijas Sporta federāciju padomes, Liepājas Olimpiskā centra un Liepājas pilsētas atbalstu.