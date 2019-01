Martā Liepājā notiks "Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019"

Šā gada 22. un 23. martā Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39, Liepājā notiks Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) rīkotais pasākums "Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019" ar mērķi popularizēt vietējos uzņēmumus un veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību reģionā, aģentūru LETA informēja LTRK.

"Ikgadējās "Uzņēmēju dienas" jau tradicionāli ir gaidīti pasākumi, jo to ietvaros vienkopus pulcējas gan reģiona uzņēmēji, gan novadu pārstāvji, kā arī iedzīvotāji ar mērķi iegūt informāciju par jaunākajām aktualitātēm, ko ikdienas ritmā bieži vien nav iespējams uzzināt," teica LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, piebilstot, ka šogad pasākumā būtisku akcentu plānots likt uz izglītības, prakses un darba iespējām, tāpēc pašvaldības aicinātas informēt reģiona skolas par izglītības iestāžu audzēkņiem paredzēto satura programmu.

Izstādes dalībnieku vidū būs uzņēmēji, izglītības iestādes, akcentējot profesionālās izglītības iespējas reģionā. Tādejādi pasākuma apmeklētāji varēs uzzināt par vakancēm un pieprasītākajām profesijām uzņēmumos, kā arī to apguves iespējām. Uzņēmējiem tā būs iespēja vienlaikus uzrunāt šā brīža darba meklētājus - skolēnus, studentus un nākotnes darbiniekus, kuriem svarīgi uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas no viņiem sagaidīs nākotnē.

LTRK norāda, ka, piedaloties pasākumā, ikviens uzņēmējs var sasniegt plašu potenciālo klientu loku, iepazīstinot apmeklētājus ar sevis radīto produkciju un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī iegūt jaunus kontaktus starptautiskā tīklošanās spēlē ar mērķi veicināt sadarbību arī ar citiem biznesa pārstāvjiem.

Divu dienu laikā pasākumā notiks biznesa forums, kurā diskutēs par aktualitātēm reģionā, gan Kurzemes Biznesa kluba nozares ekspertu prezentācijas un konsultācijas, kā arī interaktīvas biznesa spēles.

"Uzņēmēju dienu Kurzemē 2019" sadarbības partneri ir Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas Speciālā ekonomiskā zona (SEZ) un banka "Citadele".

Jau ziņots, ka pasākums ik gadu pulcē lielu skaitu dažādu nozaru uzņēmēju, kas iepazīstina apmeklētājus ar jaunākajiem sasniegumiem savā jomā. Pasākuma laikā notiek izstāde, biznesa forums, tīklošanās meistarklase un citas aktivitātes.

LTRK ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.