Mājokļu īres tirgū pieprasījums pārsniedz piedāvājumu

“Liepājas viens no izaicinājumiem ir sakārtot nekustamo īpašumu piedāvājumu, jo, lai atrastu dzīvesvietu pilsētā ilgtermiņā, ir ļoti grūti. Dzīvojamo platību piedāvājums ir kļuvis atkarīgs no sezonālās tūrisma uzņēmējdarbības,” pirms mēneša sacīja kāds no darba un dzīves ārvalstīs Liepājā atgriezies iedzīvotājs.

Kā pārliecinājās “Kursas Laiks”, lai īrētu dzīvokli Liepājā, jārēķinās ar vismaz 250 līdz 300 eiro lielām izmaksām vai pat vairāk. Savukārt novados pašvaldību īres dzīvokļu ir ļoti maz, bet pieprasījuma rindas lielas un, atbrīvojoties kādam dzīvoklim, tas ātri vien tiek aizņemts.

“Dzīvokļu cenas – tas ir kosmoss, pat mazpilsētās!” laikrakstam sacīja kāds jauns vīrietis. Kopā ar dzīvesbiedri izmēģinājuši dzīvi Liepājā, kur mituši divistabu dzīvokļos. Pirmajā dzīvoklī paši veikuši remontu, kā dēļ īpašnieki atlaiduši īres cenu, un kopā izmaksas veidojušas ap 120 eiro. Pēc tam saimnieki izmantojuši situāciju un jauniešiem īres līgumu uzteikuši, lai pēc tam jau izremontēto dzīvokli izīrētu citiem par dārgu maksu.

Grobiņas novada pašvaldībā situācija ir dažāda. Domes pārstāvis Uldis Ķepals atzīmē, ka Grobiņā, Bārtā un Kapsēdē praktiski nav pieejami dzīvošanai derīgi brīvi dzīvokļi, savukārt Dubeņu un Cimdenieku ciemā ir pieejami dzīvošanai derīgi vienistabas un divistabu dzīvokļi.

Īpaši vieglāk iegūt īres dzīvokli no pašvaldības nav arī novados, piemēram, Vaiņodē. Nekustamo īpašumu speciālists Oskars Jēkabsons gan norāda, ka cenas nav nekādas kosmiskās, pat ja dzīvoklis vai māja tiek pārdota un neatkarīgi no tā, vai pārdevējs ir privātpersona vai pašvaldība. “Cenas ir augstas, taču zemākas nekā pilsētā,” raksturo O. Jēkabsons. Komunālās daļas vadītājs Edgars Auders vērtē: ja Vaiņodē tiek pārdots kāds trīsistabu dzīvoklis, tad to var iegādāties par summu līdz septiņiem tūkstošiem eiro.

