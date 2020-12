Liepājniekiem un grobiņniekiem ievieš vienotu sabiedriskā transporta mēnešbiļeti

Lai atvieglotu pārvietošanās iespējas starp Liepāju un Grobiņu, kā arī padarītu ērtāku sabiedriskā transporta izmantošanu un iedzīvotājiem pieejamākus pakalpojumus, no šodienas ievieš vienotu sabiedriskā transporta mēnešbiļeti Grobiņas un Liepājas teritorijā, aģentūru LETA informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā.

No šodienas tiek ieviesta vienota abonementa biļete reģionālās nozīmes maršrutiem "Liepāja - Dubeņi", "Liepāja - Grobiņa" un visiem Liepājas pilsētas nozīmes maršrutiem. To paredz oktobrī Liepājas pilsētas domes sēdē izskatītais un apstiprinātais lēmums.

Pašvaldībās aprēķināts, ka pēc vienotās biļetes izveides pasažieri ieekonomēs vidēji 27 eiro - ja līdz šim pasažieriem bija jāpērk divas atsevišķas abonementa biļetes, kas visām dienām maksāja aptuveni 66 eiro, tad vienotā abonementa biļete liepājniekiem un grobiņniekiem katrai dienai maksās 40,80 eiro līdz Grobiņai, 43 eiro (līdz Iļģiem) un 47,40 līdz Dubeņiem.

Pašvaldībā skaidroja, ka ekonomija pēc vienotās abonementa biļetes ieviešanas veidojas no 30% atlaides no pašreizējās Liepājas abonementa biļetes, ko piešķir Liepājas pilsētas pašvaldība, 30% atlaide no pašreizējās reģionālās abonementa biļetes, ko piešķir VSIA "Autotransporta direkcija" un 15% atlaides no pašreizējās reģionālās abonementa biļetes, ko piešķir Grobiņas pašvaldība.

Vienoto reģionālās nozīmes un pilsētas nozīmes maršruta abonementa biļeti no šā gada 1.decembra būs iespējams iegādāties Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta aģentūras kasē Jūrmalas ielā 23, Liepājas autoostā Rīgas ielā 71 un Grobiņas namsaimnieka kasē Grobiņā, Celtnieku ielā 36. Vienoto reģionālās nozīmes un Liepājas sabiedriskā transporta abonementa biļeti ar Liepājas pilsētas 50% atvieglojumiem iegādāties būs iespējams tikai aģentūras kasē.

Jaunās abonementa biļetes tiks izdotas tikai pilnam kalendārajam mēnesim.