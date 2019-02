Liepājnieki Vendija Pikše un Juris Kučma dalās pieredzē, remontējot dzīvokli pašu spēkiem

Liepājnieki Vendija Pikše un Juris Kučma, iegādājoties dzīvokli, zinājuši, ka negrib ienākt vietā, kur viss jau ir gatavs. Viņi vēlējušies savu mājokli iekārtot un izveidot paši. Abi smej, ka kopīgs remonts ir pamatīgs pārbaudījums pāru attiecībām – ja to izdodas izturēt, tad gūtais rūdījums ir neatsverams.

Pāris atklāj, ka, domājot par to, kādu vēlas redzēt savu mājokli, nav nācis prātā kāds konkrēts stils. Galvenais vadmotīvs bijis gaišums. Gribējies, lai dzīvoklī dominētu gaišie toņi un minimālisms mēbelēs – tādējādi iegūstot plašākas telpas iespaidu.

Idejas par krāsu salikumiem un izkārtojumu abi smēlušies internetā, taču sapratuši, ka panākt to pašu, kas redzams tur ievietotajos attēlos, nav iespējams.

“Tu vari paskatīties, bet nevari uztaisīt tieši tāpat. No vienas bildes paņem vienu lietu, no otras – vēl kādu,” atzīst Vendija. Viņa savā līdzšinējā pieredzē pārliecinājusies, ka negrib daudz mēbeļu, lielas sekcijas un tamlīdzīgas lietas. Kad pāris iegādājies dzīvokli, šeit tas viss bijis un no tā bijis jātiek vaļā. “Tas man neļauj elpot,” teic dzīvokļa saimniece.

Liepājnieki atzīst, ka priekšstats par to, cik daudz būs jādara un jāpārveido, sākumā bijis maldinošs. Licies, ja tu ienāc jau iepriekš apdzīvotā dzīvoklī, tad visam vajadzētu būt daudzmaz paveiktam.

