Liepājnieki rada oriģinālu produktu - vienreiz lietojamu kaķu biotualeti

Kopš pagājušā gada nogales zooveikalos un veterinārajās klīnikās tiek piedāvāts jaunums – vienreiz lietojama kaķu biotualete. No citām mīluļiem paredzētām kastēm šī atšķiras ar vairākām lieliskām īpašībām: pat pēc daudzkārtējas nokārtošanās nevajag ne mazgāt, ne pildījumu mainīt, jo kalpošanas termiņš ir vidēji 21 diena. Speciālās granulas netiek izkaisītas pa dzīvokli, tiek solīta trīskārša aizsardzība pret nepatīkamu smaku. Izmantotie materiāli samazina toksoplazmozes infekcijas risku, jo nesatur ķīmiskas piedevas, un biotualetes cena ir vienā līmenī ar smilšu tualetēm.

Par ērti pārvietojamo trauku – tas pārnēsājams nebalināta kartona kārbā ar rokturi – droši vien visvairāk priecājas tie, kuri rūpējas par ekoloģiju un pie iekštelpām pieradušo mīluli ņem līdzi ceļojumos vai uz vasarnīcu.

Patentē trīskārši

“Savu izgudrojumu reģistrēju uz meitas vārda, jo man jau ir četrdesmit pieci gadi, bet patenti izsniegti uz divdesmit pieciem,” smaidot stāsta SIA “Kitty Time” valdes priekšsēdētājs Toms Gendriksons. Līdz šim neredzētās kaķu tualetes uzņēmums sācis ražot tikai pagājušā gada oktobrī.

Ideju pasviedusi pašu vajadzība. “Mūsu mājās bija divi kaķi – Taifūns un Gubiks. Viņu labierīcības nācās tīrīt katru dienu. Kaitināja pie ķepām pielipušais kastīšu pildījums, ko abi iznēsāja pa visu dzīvokli, turklāt vannas istabā vienmēr ne visai labi oda. Nemitīgā uzkopšana un neērtības lika aizdomāties, kā pagarināt dzīvnieku tualetes lietošanas laiku. Izmēģināju vairākus absorbentus un materiālus, līdz sapratu, ka kaķa tualetes slapjā daļa jāatdala no sausās.”

Pēc eksperimentiem galavariantā par labāko atzīta vairāku slāņu absorbējoša odere “Seni Soft Super”, virs tās tiek ieklātas Premium klases skujkoku granulas, ko ražo Talsos. Granulas dezinficē kastes saturu un novērš nepatīkamo aromātu. Caurumots plastmasas režģis neļauj absorbējošām kārtām, kas ievadīto urīnu spēj uzsūkt ne mazāk kā 21 dienu, saskarties ar dabiskā ceolīta granulām. Porainā minerāla slānis laiž cauri un filtrē šķidrumu, bet neļauj smakai celties uz augšu. Ceolītam (pārakmeņojies māls) ir vēl viena laba īpašība – tas nelīp pie kaķa ķepām. Jāpiebilst, ka mājdzīvnieka fekāliju izņemšanai labāk izmantot lāpstiņu ar lieliem caurumiem – lai ceolīts birtu atpakaļ kastē.

T. Gendriksons uzsver, ka kaķu “podiņa” korpusa un sieta izgatavošanai tiek izmantoti 230 grami otro reizi pārstrādātas plastmasas, ko ražo SIA “Nordic Plast”. Kopā ar ceolīta pildījumu galaprodukts ir gana viegls – sver tikai trīs kilogramus. “Mēs esam “Latvijas Zaļā punkta” biedri un katru kvartālu maksājam nodokli par vēlreiz pārstrādāto materiālu, ko izmantojam savā ražotnē. Jo pēc ieteicamā lietošanas termiņa – līdz mēnesim – vienreiz lietojamā kaķu kaste jāsviež ārā,” norāda ražotnes vadītājs.

“Sava ekoprodukta brendu “Kitty Time” esam reģistrējuši Latvijas Republikas Patentu valdē, tāpēc uz kastītes līdzās uzņēmuma nosaukumam ir burts “R”, otrais patents ir tieši par speciālo slāņu izgudrojumu, trešais patents ir starptautisks un aizsargā mūs, lai biotualetes struktūru neviens cits Eiropas Savienībā neatļautos nokopēt.”

Attīstās strauji

Rādot, kā ražotnē notiek kaķu kastes montēšana, T. Gendriksons vēlreiz uzsver, ka biotualete ir vienreiz lietojama. Ja kāds tomēr iedomātos konstrukciju izjaukt, lai vienkārši papētītu vai pēc saviem ieskatiem nomainītu daudzslāņaino absorbējošo oderi, atpakaļ viņš sietu neieliks un produkts vairs nebūs izmantojams. Jo restes kājiņas tiek pielīmētas pie kastes korpusa ar īpašu aparatūru – lai cilvēki nevarētu kasti demontēt.

Svarīgi ir tas, ka biotualete viegli uzstādāma: pietiek atvērt polietilēnā iepakoto un ceolīta devu iebērt kastē. Testos uzņēmuma pārstāvis novērojis, ka biotualete ērti ievietojama 90% kaķu mājiņu. Cik dienu speciālie slāņi spēs uzsūkt dabisko šķidrumu, gan atkarīgs no urinēšanas biežuma, kas katram kaķim ir atšķirīgs. Pēc aptuveni mēnesi ilgas lietošanas biotualeti ar visu saturu iesaiņo līdzi dotajā miskastes maisiņā un horizontālā pozīcijā iemet gružu konteinerā.

“Eksperimentos Baltijas valstīs konstatēts, ka ik mēnesi katrs kaķa īpašnieks kopā ar mīluļa izmantotajām smiltīm izmet vidēji 10 kilogramus atkritumu, turpretī no mūsu kastītes atkritumos aiziet 230 grami ceolīta granulu, pārējais ir pārstrādājams. Jau tagad, pusgadu pēc ražošanas uzsākšanas, sadarbojoties ar tirdzniecības firmām “Magnum” un “Magnum Vet”, Liepājā ražotās biotualetes tiek piegādātas mūsu valsts zooveikaliem un veterinārajām klīnikām. Rīgā vien simt piecdesmit vietās. Kurzemē – Liepājā, Grobiņā, Tukumā un citviet. Maijā pārdevām 2,5 reižu vairāk vienību nekā aprīlī, un ar katru nākamo mēnesi produkcijas realizācija palielinās par 30%,” gandarīts ir T. Gendriksons. Ņemot vērā, ka jaunā produkta cena nav astronomiska – no 5,85 līdz 7,11 eiro, paredzams, ka pieprasījums tikai augs.

“Ražojam šo preci cilvēkiem, necenšoties uzreiz kļūt par miljonāriem. Lai šo finanšu gadu beigtu ar pirmajiem plusiem, nāksies iztirgot vismaz 2,5 tūkstošus vienību mēnesī. Pagaidām tas vēl nav sasniegts, jo bez manis te strādā tikai divi darbinieki – mans dēls un meitas līgavainis. Dienā viņi abi var izgatavot 500 kaķu kastu.”

Tēmē uz ārvalstīm

Ražošanas process intensīvāk notiek pēdējos trīs mēnešus un prasa daudz roku darba. Nelielā – 350 kvadrātmetru – ražotne un noliktava atrodas Liepājas nomalē un ir pakļautas temperatūras svārstībām ārpusē, tāpēc uzņēmuma vadība plāno gan palielināt nodarbināto skaitu, gan ar laiku meklēt plašākas telpas. Jo turpat noliktavā notiek arī ceolīta granulu iesaiņošana. Automāts vienā minūtē paspēj noformēt sešas paciņas.

“Ziemā divās stundās ar pašreizējo kurināmo katlu varam telpās nodrošināt tikai plus piecus grādus – tas nav pieļaujams. Visu taisām paši, neko neievedam no Ķīnas! Lai nodrošinātu augošo pieprasījumu, kā arī paplašinātu noieta tirgu, mums vajag vismaz 700 kvadrātmetru platību. Lūkojamies uz Liepājas ekonomiskās zonas pusi,” pārmaiņu nepieciešamību pamato ražotājs.

Kuru katru dienu uzņēmums gaida pievedam pasūtīto iepakojumu ar uzrakstiem igauņu un lietuviešu valodā. Jau zināms, ka jūnija beigās “Kitty Time” produkcija parādīsies Igaunijā, savukārt vasaras beigās – Vācijā, cerīgi nākotnē raugās T. Gendriksons.

Raksts no "Kursas Laika" arhīva