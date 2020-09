Liepājnieki nobalsojuši par šī gada dāliju ziedu karalieni

No 11. – 13. septembrim Liepājas Latviešu biedrības namā jau ceturto gadu pēc kārtas notika dāliju ziedu izstāde, kuras laikā interesentiem bija iespēja ne vien aplūkot dāliju kolekcionāru un selekcionāru lolotās dāliju ziedu šķirnes, piedalīties zemnieku saimniecības "Bērziņi" speciālista Didža Bērziņa lekcija "Zaļās sienas jeb vertikālie dārzi" un aplūkot mākslinieces Ildzes Oses ekspresizstādi “Ziedu portreti”, bet arī balsot par to dāliju ziedu šķirni, kas šogad iegūs titulu “Liepājas dāliju karaliene 2020”, informē Liepājas latviešu biedrības nama sabiedrisko attiecību speciāliste Amanda Anna Millere.

Izstādē bija iespējams aplūkot 130 dažādas dāliju ziedu šķirnes no skaistākajiem dāliju ziedu dārziem. Savas dāliju ziedu šķirnes izstādē rādīja dāliju audzētavas "Žīgursala" selekcionāre Rita Zaļā no Valmieras novada, dāliju audzētavas “Tubera” kolekcionāre Maija Breikša no Valmieras novada, Latvijas Universitātes Botāniskais dārza selekcionāre Inese Mellace. Izstādei 60 ziedu šķirnes bija sarūpējis arī Andris Leimants no Grobiņas novada par kura audzētajiem ziediem apmeklētājiem gan nebija iespējams balsot, jo ar to viņš nodarbojas savam sirdspriekam un nav veicis šķirņu nosaukumu fiksēšanu. Šogad savas balsis par viņuprāt skaistāko dāliju šķirni atdeva 152 cilvēki.

2018.gadā dāliju karaliene bija “Tomo”, 2019. gadā uzvarēja šķirne ar nosaukumu "Vassio Meggos". Apkopojot balsošanas rezultātus, par Liepājas dāliju karalieni apmeklētāji ar 33 punktiem izraudzījās dāliju “Jessica”, kuru uz Liepājas izstādi bija atvedusi audzētāja Maija Breikša. 2. vietā ierindojās Ritas Zaļās audzētā šķirne ar nosaukumu “Liesma”, kas balsošanas laikā ieguva 28 punktus. Savukārt, 3. vietu pārliecinoši ar 22 punktiem ieguva Maijas Breikšanas audzētā šķirne “Epkan”.

Līdz 2021.gadam Liepājas dāliju karaliene ir "Jessica". Paldies ikvienam, kas ar interesi apmeklēja un piedalījās izstādē. Nākošā gada rudenī tiksimies atkal, lai kopīgi priecātos par dāliju dažādo skaistumu un izvēlētu nākošo dāliju ziedu karalieni.