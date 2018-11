Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas fasādes atjaunošana izmaksās 1,76 miljonus eiro

Liepājā sākusies Svētās Trīsvienības baznīcas fasādes atjaunošana, kuras kopējais budžets ir 1 176 471 eiro, no kuriem vienu miljonu eiro plānots segt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, bet atlikušo summu - no savāktajiem ziedojumiem baznīcas atjaunošanai, aģentūru LETA informēja Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda izpilddirektore Gunta Dejus.

Sākot apjomīgo dievnama fasāžu atjaunošanu, būvniecības pirmajā pusgadā ir uzslietas sastatnes ēkas rietumu galam, tai skaitā tornim līdz pat tā smailei, veikti fasādes apmetuma nokalšanas darbi bojājumu zonās, sākti torņa augšējās metāla fasādes daļas un jumtiņa krāsojuma atjaunošanas darbi, fasādes apmetuma un ķieģeļu mūra atjaunošanas darbi un jumta balustrādes krāsojuma atjaunošana.

Ēkas fasādes ir bojātas lielākā apjomā, nekā tika prognozēts projektēšanas laikā un paredzēts būvprojektā.

Darba gaitā turpinās smilšakmens detaļu izpēte, lai noteiktu labāko restaurēšanas metodi, kā arī tiek sagatavota ārējo oriģinālo metāla logu restaurācijas programma un izgatavoti jauni maināmie iekšlogi. Pašlaik ir pabeigti aptuveni 10% no kopējā būvdarbu apjoma.

Būvdarbus veic SIA firma "UPTK", būvuzraudzību - SIA "Akords U". Autoruzraudzību nodrošina SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa". Būvprojekta izstrādātāji ir SIA "Pastorāts" arhitekte Helēna Dekante un SIA "Arhitektoniskā izpētes grupa" arhitekte Marina Mihailova.

Būvdarbus Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē plānots pabeigt 2020.gada pavasarī.

5.decembrī apritēs 260 gadi kopš Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas iesvētīšanas. Šī jubileja tiks atzīmēta 1.decembrī plkst.11 ar īpašu svētku dievkalpojumu.