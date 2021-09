Šodien pulksten 20 Liepājas stacijas ēkā savu pirmizrādi piedzīvos izrāde par gaidām "Mūra pils tuksnesī", aģentūru LETA informēja fonda "Initium" valdes priekšsēdētāja Ieva Niedre.

Izrāde "Mūra pils tuksnesī" ir Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra, pieaicinātās dramaturģes un režisores Sandijas Santas un fonda "Initium" teātra mākslas kopprodukts, kura saturu veidojuši profesionāli mākslinieki un Liepājas amatierteātra "Projekts" aktieri.

"Mūra pils tuksnesī" būs laikmetīga, skatītāju iekļaujoša kopienas teātra izrāde par gaidām, kurā, caur sadzīvisku grotesku, poētisku satīru un pārspīlējumu, tiks atklātas cilvēku gaidas pēc brīvības, draudzības, mīlestības un labākiem laikiem.

Kā skaidroja Niedre, kopienas teātris ir pasaulē un arī Latvijā populāra skatuves mākslas forma, kur iestudējuma darba procesā tiek pētītas kādas sabiedrības grupas problēmjautājumi, stāsti un vēsture, tādējādi šīs izrādes dramaturģiskais pamats ticis veidots iedvesmojoties tieši no Liepājas dzelzceļa stacijas bijušo un esošo darbinieku stāstiem.

Šogad VAS "Latvijas dzelzceļš" īpašumā esošajai Liepājas dzelzceļa stacijai aprit 150 gadi. Tā ir viena no vecākajām dzelzceļa stacijām Latvijā. Savu nosaukumu izrāde ir aizguvusi no vēstures avotos norādītās informācijas, kuros tika minēts, ka stacijas ēka esot celta klajā, smilšainā vietā. Tajā laikā tās apkārtnē vēl neesot bijis dzīvojamo māju, tāpēc stacijas apjomīgās arhitektūras dēļ to iesaukuši par "mūra pili tuksnesī".

Izrādes radošā komanda - dramaturģijas un režijas autore - Santa, horeogrāfe - Katrīna Albuže, scenogrāfs, kostīmu mākslinieks - Edgars Niklasons, skaņu mākslinieks - Andris Jeziks, dalībnieki - Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatierteātra "Projekts" aktieri un viesmākslinieks, Latvijas Nacionālās operas un baleta solists Armands Siliņš.

Izrāde ir tapusi sadarbībā ar VAS "Latvijas dzelzceļš".

Izrādes notiks Liepājas stacijas ēkas uzgaidāmajā zālē - šodien un 15.septembrī plkst.20.

Ieeja pasākumā skatītājiem ar derīgiem Covid-19 sertifikātiem, apliecinot pilno vakcinācijas kursu vai Covid-19 pārslimošanas faktu.

Pasākums notiek Kurzemes plānošanas reģiona īstenotās Kurzemes kultūras programmas 2021 ietvaros, ko atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un "Latvijas valsts meži".