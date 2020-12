Liepājas slimnīcā pirmo reizi četriem pacientiem veikta sirds stimulatoru implantēšanas operācija

Piektdien Liepājas Reģionālajā slimnīcā pirmo reizi četriem pacientiem veikta sirds stimulatoru implantēšanas operācija, preses konferencē paziņoja Liepājas Reģionālās slimnīcas invazīvais kardiologs, aritmologs Valters Stirna.

Operācijas Stirna veica kopā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas invazīvo kardiolologu, aritmologu Jāni Puduli, vēsta LETA.

Abi mediķi apliecināja, ka divi pirmie pacienti, kuriem operācija veikta dienas sākumā, jūtas labi un gaida izrakstīšanu no slimnīcas.

Stirna stāstīja, ka turpmāk Liepājā sirds stimulatoru implantēšanas operāciju veiks vismaz 20 cilvēkiem gadā. Ārsts atzina, ka patlaban pacienti, kuriem ir implantēti sirds stimulatori, baidās doties tālajā ceļā uz Rīgu. Četru mēnešu laikā viņam esot izdevies vienoties ar pieciem pacientiem, kuru sirds stimulatoriem ir nepieciešams nomainīt baterijas. Turklāt Covid-19 ietekmē pacienti izvairās no medicīnas iestāžu apmeklēšanas, atliekot vizīti uz vēlāku laiku.

Pudulis stāstīja, ka sirds stimulators darbojas no septiņiem līdz 15 gadiem, tas ir atkarīgs no katram pacientam izvēlētā sirds stimulatora modeļa. "Akūtajiem pacientiem palīdzību sniegsim Rīgas klīnikās, taču operācijas Liepājā var samazināt to slimnieku skaitu, kuriem ir nepieciešama neatliekama palīdzība," uzsvēra mediķis.

Kā vēstīts, līdz šim Liepājas Reģionālajā slimnīcā tika veiktas tikai sirds stimulatoru pārbaudes. Lai implantētu sirds stimulatorus, sirds slimību pacientiem bija jādodas uz kādu no Rīgas klīnikām. Tagad Kurzemes reģiona iedzīvotājiem šo pakalpojumu ir iespējams saņemt tuvāk savai dzīves vietai, kas ir daudz ērtāk pacientiem.

Cilvēkam kardiostimulators ir vajadzīgs tad, ja viņa sirds strādā pārāk lēni. Piemēram, ja cilvēks zaudē samaņu un viņam vienlaikus konstatē arī zemu pulsu, ko parasti fiksē elektrokardiogrammā, tad ir diezgan droši, ka cilvēkam ir nepieciešams sirds stimulators, skaidro kardiologi. Sirds stimulatora implantēšanu apmaksā valsts.