Liepājas slimnīcā pagājušajā diennaktī miruši divi Covid-19 pacienti

Liepājas reģionālajā slimnīcā aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par divu ar Covid-19 sasirgušu pacientu nāvi, aģentūru LETA informēja slimnīcas pārstāve Indra Grase.

Viens no mirušajiem bijis vecumā no 60 līdz 70 gadiem, savukārt otrs - vecumā no 80 līdz 90 gadiem. Līdz šim kopumā slimnīcā reģistrēti pieci Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Patlaban ārstniecības iestādē ir stacionēti 19 Covid-19 pacienti, no kuriem četri atrodas reanimācijā.

Jau ziņots, ka kopš pagājušās diennakts Latvijā stacionēto Covid-19 pacientu skaits ir sarucis kopumā par 64 pacientiem, līdz ar to kopējais slimnīcās ievietoto ar koronavīrusu sasirgušo skaits nokrities līdz 1087, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Pagājušajā diennaktī stacionēti 112 Covid-19 pacienti, tostarp arī seši pārvesti.

No visiem stacionētajiem 1005 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 82 ar smagu slimības gaitu, kas ir atkārtots līdz šim augstākais smagā kondīcijā esošu pacientu skaits. Kopš pagājušās diennakts smagā stāvoklī esošo pacientu skaits pieaudzis par vienu pacientu, kamēr ar vidēji smagu slimības gaitu esošo pacientu skaits sarucis par 65.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti kopumā 145 pacienti, tostarp seši pārvesti. Savukārt līdz šim kopumā stacionārus pametuši 4909 ar Covid-19 sasirgušie.

Tāpat ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāts 1031 jauns saslimšanas ar Covid-19 gadījums un saņemta informācija par 26 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.